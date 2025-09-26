  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'esercito israeliano: «Ieri colpiti 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza»

SDA

26.9.2025 - 10:36

Stando all'esercito israeliano, a Gaza City sono stati smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi.
Stando all'esercito israeliano, a Gaza City sono stati smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi.
Keystone

Prosegue l'offensiva di Israele in tutta la Striscia di Gaza, e in particolare a Gaza City, dove le Forze di difesa israeliane «continuano a operare contro le organizzazioni terroristiche», secondo informazioni di intelligence dell'IDF e dello Shin Bet.

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:36

26.09.2025, 10:52

Nell'ultimo giorno inoltre raid aerei hanno colpito oltre 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, tra cui terroristi, tunnel, infrastrutture militari e ulteriori infrastrutture terroristiche.

«Nell'ambito delle attività dell'IDF nell'area di Gaza City, le truppe israeliane hanno smantellato infrastrutture sia in superficie che sotterranee, compresi siti infrastrutturali militari e sotterranei utilizzati dai terroristi per nascondersi.

Le truppe hanno anche localizzato armi e numerosi ordigni esplosivi che erano stati collocati nell'area. Inoltre – aggiunge una nota dell'esercito israeliano – i soldati hanno identificato un terrorista che trasportava un oggetto trappola nelle vicinanze e hanno diretto un attacco aereo. A seguito dell'attacco, sono state osservate esplosioni secondarie, a testimonianza della presenza di materiale esplosivo».

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Altre notizie

Carica di aiuti per Gaza. Salpata dalla Spagna la nave militare che assisterà la Sumud Flotilla

Carica di aiuti per GazaSalpata dalla Spagna la nave militare che assisterà la Sumud Flotilla

Nel nord della Danimarca. Chiuso l'aeroporto di Aalborg nella notte per una nuova allerta droni

Nel nord della DanimarcaChiuso l'aeroporto di Aalborg nella notte per una nuova allerta droni

Stati Uniti. Incriminato l'ex capo dell'FBI James Comey, Trump esulta

Stati UnitiIncriminato l'ex capo dell'FBI James Comey, Trump esulta