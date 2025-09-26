Stando all'esercito israeliano, a Gaza City sono stati smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi. Keystone

Prosegue l'offensiva di Israele in tutta la Striscia di Gaza, e in particolare a Gaza City, dove le Forze di difesa israeliane «continuano a operare contro le organizzazioni terroristiche», secondo informazioni di intelligence dell'IDF e dello Shin Bet.

Keystone-SDA SDA

Nell'ultimo giorno inoltre raid aerei hanno colpito oltre 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, tra cui terroristi, tunnel, infrastrutture militari e ulteriori infrastrutture terroristiche.

«Nell'ambito delle attività dell'IDF nell'area di Gaza City, le truppe israeliane hanno smantellato infrastrutture sia in superficie che sotterranee, compresi siti infrastrutturali militari e sotterranei utilizzati dai terroristi per nascondersi.

Le truppe hanno anche localizzato armi e numerosi ordigni esplosivi che erano stati collocati nell'area. Inoltre – aggiunge una nota dell'esercito israeliano – i soldati hanno identificato un terrorista che trasportava un oggetto trappola nelle vicinanze e hanno diretto un attacco aereo. A seguito dell'attacco, sono state osservate esplosioni secondarie, a testimonianza della presenza di materiale esplosivo».