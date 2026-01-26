  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Localizzato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano

SDA

26.1.2026 - 15:15

Ran Gvili, era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 (foto d'archivio)
Ran Gvili, era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 (foto d'archivio)
Keystone

A seguito di perquisizioni in un cimitero nella parte orientale di Gaza City, la Forza di difesa israeliana (Idf) annuncia che il corpo del sergente maggiore Ran Gvili è stato localizzato e identificato.

Keystone-SDA

26.01.2026, 15:15

26.01.2026, 15:34

L'esercito aggiunge che la famiglia di Gvili è stata informata da rappresentanti militari e che il suo corpo verrà riportato in Israele per la sepoltura.

Gvili era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023, guidati da Hamas, nel sud di Israele, in cui sono stati rapiti 251 ostaggi.

Ciò significa che nessun ostaggio rimarrà nella Striscia per la prima volta in oltre un decennio.

Gvili, poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l'assalto guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza.

Parlando con i media alla Knesset, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la restituzione del corpo del sergente maggiore Ran Gvili «è un risultato straordinario per Israele». «Abbiamo promesso, e io ho promesso, di riportare tutti indietro, e abbiamo riportato tutti indietro», ha detto, «fino all'ultimo». «Ran è un eroe di Israele. È entrato per primo, è uscito per ultimo. È tornato», ha detto Netanyahu.

I più letti

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera resta a Roma: «Tornerà solo se...»
Venezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai
Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Franco mai così forte sul dollaro, ecco di quanto ha perso la moneta americana

La guerra in Medio Oriente

Medio oriente. Hamas: «Fornite a mediatori informazioni per recuperare ultimo corpo»

Medio orienteHamas: «Fornite a mediatori informazioni per recuperare ultimo corpo»

Contro Netanyahu. Israele, in migliaia in piazza chiedono il ritorno della salma dell'ultimo ostaggio a Gaza

Contro NetanyahuIsraele, in migliaia in piazza chiedono il ritorno della salma dell'ultimo ostaggio a Gaza

Medio Oriente. Witkoff e Kushner da Netanyahu per i prossimi passi su Gaza

Medio OrienteWitkoff e Kushner da Netanyahu per i prossimi passi su Gaza

Altre notizie

Stati Uniti. Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega: ecco i commenti contro Trump e gli agenti federali

Stati UnitiLe star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega: ecco i commenti contro Trump e gli agenti federali

Colpite diverse zone del Paese. Tempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

Colpite diverse zone del PaeseTempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

Guerra. Kiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»

GuerraKiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»