Ran Gvili, era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 (foto d'archivio) Keystone

A seguito di perquisizioni in un cimitero nella parte orientale di Gaza City, la Forza di difesa israeliana (Idf) annuncia che il corpo del sergente maggiore Ran Gvili è stato localizzato e identificato.

Keystone-SDA SDA

L'esercito aggiunge che la famiglia di Gvili è stata informata da rappresentanti militari e che il suo corpo verrà riportato in Israele per la sepoltura.

Gvili era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023, guidati da Hamas, nel sud di Israele, in cui sono stati rapiti 251 ostaggi.

Ciò significa che nessun ostaggio rimarrà nella Striscia per la prima volta in oltre un decennio.

Gvili, poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l'assalto guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza.

Parlando con i media alla Knesset, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la restituzione del corpo del sergente maggiore Ran Gvili «è un risultato straordinario per Israele». «Abbiamo promesso, e io ho promesso, di riportare tutti indietro, e abbiamo riportato tutti indietro», ha detto, «fino all'ultimo». «Ran è un eroe di Israele. È entrato per primo, è uscito per ultimo. È tornato», ha detto Netanyahu.