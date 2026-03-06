  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'Idf: «Nuova ondata di attacchi contro la roccaforte di Hezbollah a Beirut»

SDA

6.3.2026 - 11:00

Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano
Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano
Keystone

Un portavoce dell'Idf ha confermato di aver lanciato un'altra ondata di attacchi a Beirut contro le infrastrutture di Hezbollah.

Keystone-SDA

06.03.2026, 11:00

06.03.2026, 11:06

Un attacco israeliano che ha preso di mira un appartamento in un edificio a Saida, una delle principali città del Libano meridionale, ha ferito tre persone: lo riporta il quotidiano libanese L'Orient Le jour.

L'attentato, che ha causato una grave esplosione, è stato effettuato senza preavviso. L'edificio preso di mira si trova dietro l'edificio Makassed, vicino al tribunale di Cheri e alla Corniche Maritime.

Ecco i numeri degli attacchi dell'Iran contro Israele

Dal canto suo, la censura militare israeliana ha dato il via libera alla pubblicazione dei dati sugli attacchi dell'Iran su Israele da sabato scorso, quando ha preso il via l'operazione «Il ruggito del leone».

I pasdaran hanno lanciato sul Paese circa 200 missili, altri 300 sono stati sparati contro altri Paesi del Medio Oriente. La maggior parte dei missili è stata intercettata, in parte anche dall'esercito statunitense.

Inoltre, 150 razzi sono stati tirati dal Libano su Israele. Sabato 28 febbraio sono stati registrati circa 80 lanci dall'Iran verso Israele, domenica circa 60, da lunedì a martedì circa 20 lanci al giorno, mercoledì e giovedì meno di 20 lanci al giorno.

Qatar: «Potremo fermare export energia»

Frattanto, il ministro dell'energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane e a far salire drasticamente i prezzi del petrolio. Lo ha detto il ministro al Financial Times.

«Ciò farà crollare le economie mondiali», ha dichiarato Saad al-Kaabi al giornale, prevedendo che se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell'energia salirebbero alle stelle.

I più letti

Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Re Carlo trascorre un weekend a Sandringham, ma snobba completamente il fratello Andrea
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. L'Idf intercetta missili iraniani lanciati sul sud di Israele -  L'ONU: «È grave crisi umanitaria»

Ticker Medio OrienteL'Idf intercetta missili iraniani lanciati sul sud di Israele -  L'ONU: «È grave crisi umanitaria»

Medio Oriente. Libano, 123 uccisi e oltre 600 feriti in attacchi israeliani

Medio OrienteLibano, 123 uccisi e oltre 600 feriti in attacchi israeliani

Medio Oriente. L'agenzia Onu per i rifugiati: «La guerra in Iran provoca una grave crisi umanitaria»

Medio OrienteL'agenzia Onu per i rifugiati: «La guerra in Iran provoca una grave crisi umanitaria»