  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'esercito israeliano: «Oltre 250'000 persone hanno lasciato Gaza City»

SDA

13.9.2025 - 12:19

Prosegue la fuga dei palestinesi da Gaza. Finora sono 250'000 ad aver lasciato Gaza City.
Prosegue la fuga dei palestinesi da Gaza. Finora sono 250'000 ad aver lasciato Gaza City.
Keystone

L'esercito israeliano (Idf) ha dichiarato che più di 250'000 persone hanno lasciato Gaza City per spostarsi in altre parti del territorio nelle ultime settimane, da quando ha intensificato l'attacco al più grande centro urbano di Gaza.

Keystone-SDA

13.09.2025, 12:19

13.09.2025, 12:32

«Secondo le stime dell'Idf, più di un quarto di milione di residenti di Gaza City si sono trasferiti fuori città per la propria sicurezza», ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, su X.

I più letti

Il «Birthday Book» di Epstein riassunto in 7 punti
La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio
Uno yacht nuovo affonda pochi minuti dopo essere salpato, ecco il video

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. «Mossad ha rifiutato l'esecuzione del piano contro Hamas a Doha»

Medio Oriente«Mossad ha rifiutato l'esecuzione del piano contro Hamas a Doha»

Guerre. Hamas: «Il capo negoziatore Hayya è vivo, è scampato al raid a Doha»

GuerreHamas: «Il capo negoziatore Hayya è vivo, è scampato al raid a Doha»

Dichiarazione di New York. L'Assemblea generale dell'ONU appoggia la Palestina, ma senza Hamas

Dichiarazione di New YorkL'Assemblea generale dell'ONU appoggia la Palestina, ma senza Hamas

Altre notizie

Esplosioni. Almeno 25 feriti in un'esplosione a Madrid, ipotesi fuga di gas

EsplosioniAlmeno 25 feriti in un'esplosione a Madrid, ipotesi fuga di gas

Medio Oriente. Le barche della Flotilla per Gaza sono partite dalla Tunisia

Medio OrienteLe barche della Flotilla per Gaza sono partite dalla Tunisia

Gran Bretagna. In 110'000 a Londra per la manifestazione dell'estrema destra

Gran BretagnaIn 110'000 a Londra per la manifestazione dell'estrema destra