Medio OrienteL'IDF opera via terra oltre la linea gialla in Libano
SDA
26.5.2026 - 17:52
Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la «linea gialla» della tregua armata. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12.
Keystone-SDA
26.05.2026, 17:52
26.05.2026, 17:59
SDA
Secondo quanto riportato da Ynet, i soldati israeliani già presenti nel Libano meridionale hanno iniziato a effettuare negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la «linea gialla» della tregua armata, con l'obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah e in particolare la minaccia dei droni esplosivi.
Intanto fonti militari israeliane riferiscono che l'attacco di lunedì sera a Machghara, nel sud della valle della Beqaa, ha colpito infrastrutture di Hezbollah, provocando 14 vittime. Martedì pomeriggio l'esercito (IDF) ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Machghara e Sahmar.
Il ministero della salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese.
Secondo i dati del ministero, da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo 3'213 persone sono state uccise e 9'737 ferite in attacchi israeliani.