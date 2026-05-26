L'IDF ha avviato negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la «linea gialla» della tregua armata. (foto d'archivio) Keystone

Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la «linea gialla» della tregua armata. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12.

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Secondo quanto riportato da Ynet, i soldati israeliani già presenti nel Libano meridionale hanno iniziato a effettuare negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la «linea gialla» della tregua armata, con l'obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah e in particolare la minaccia dei droni esplosivi.

Intanto fonti militari israeliane riferiscono che l'attacco di lunedì sera a Machghara, nel sud della valle della Beqaa, ha colpito infrastrutture di Hezbollah, provocando 14 vittime. Martedì pomeriggio l'esercito (IDF) ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Machghara e Sahmar.

Il ministero della salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese.

Secondo i dati del ministero, da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo 3'213 persone sono state uccise e 9'737 ferite in attacchi israeliani.