  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'Idf ordina lo sfollamento a tutti i residenti di Gaza City

SDA

9.9.2025 - 07:24

La città è sotto assedio israeliano.
La città è sotto assedio israeliano.
Keystone

L'Idf ordina «l'evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree, dalla città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest».

Keystone-SDA

09.09.2025, 07:24

09.09.2025, 08:00

Il portavoce in lingua araba scrive su X che «l'esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione».

«Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell'area è estremamente pericoloso».

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco il campo nella foresta in cui il padre ha nascosto i tre figli per 4 anni
Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Altre notizie

Gran Bretagna. Il Guardian: «Johnson ha usato contatti da premier per fare affari»

Gran BretagnaIl Guardian: «Johnson ha usato contatti da premier per fare affari»

Crisi nel Paese. Si è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

Crisi nel PaeseSi è dimesso il premier del Nepal dopo le violente proteste

Guerra in Medio Oriente. Israele accetta la proposta di accordo del presidente Trump

Guerra in Medio OrienteIsraele accetta la proposta di accordo del presidente Trump