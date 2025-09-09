L'Idf ordina «l'evacuazione a tutti i residenti e alle persone presenti nella città di Gaza e in tutte le sue aree, dalla città Vecchia e dal quartiere Tuffah a est fino al mare a ovest».
Il portavoce in lingua araba scrive su X che «l'esercito è determinato a sconfiggere Hamas e opererà nella città di Gaza con grande determinazione».
«Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente utilizzando la strada Al-Rashid verso la zona umanitaria di Al-Mawasi. Rimanere nell'area è estremamente pericoloso».