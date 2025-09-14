  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Idf schiera centinaia di tank, pronti all'invasione di Gaza City

SDA

14.9.2025 - 17:01

Tank israeliani in posizione.
Tank israeliani in posizione.
Keystone

L'Idf ha schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza per la manovra imminente di conquista di Gaza city. Lo riferiscono fonti militari.

Keystone-SDA

14.09.2025, 17:01

14.09.2025, 19:34

Ynet riporta che le unità di fanteria regolari guideranno l'incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città.

La manovra 'Carri di Gedeone 2' si svilupperà gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà.

Migliaia di miliziani di Hamas restano trincerati nel centro di Gaza e nei campi di sfollati attorno ad al-Mawasi.

