Nel secondo giorno della vasta "operazione antiterrorismo" in Cisgiordania l'esercito israeliano afferma di aver eliminato cinque combattenti palestinesi (foto d'archivio) Keystone

L'esercito israeliano afferma di aver «eliminato» cinque combattenti palestinesi nel secondo giorno della vasta «operazione antiterrorismo» in Cisgiordania. Lo riferisce Times of Israel.

SDA

Secondo un comunicato congiunto delle Forze di difesa israeliane (Idf), Shin Bet e della Polizia di frontiera, le forze israeliane hanno ucciso cinque uomini armati palestinesi che si nascondevano in una moschea a Tulkarem, in Cisgiordania, tra cui Muhammad Jaber, noto come Abu Shajaa, che le organizzazioni di sicurezza israeliane accusano di aver pianificato molti attacchi terroristici, tra cui una sparatoria a giugno in cui un israeliano è rimasto ucciso.

Il comunicato afferma che le truppe hanno avuto uno scontro a fuoco con i terroristi prima di ucciderli. Mentre un altro militante è stato arrestato. I media palestinesi indicano l'individuo arrestato come Muhammad Kasas, un membro di alto livello dell'ala militare del gruppo terroristico della Jihad islamica palestinese a Tulkarem. Un combattente dell'unità Yamam della Polizia di frontiera è stato leggermente ferito ed è stato curato in ospedale, aggiunge il comunicato.

SDA