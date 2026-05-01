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Medio Oriente Ignazio Cassis ha parlato con il ministro degli esteri Abbas Araghchi

SDA

1.5.2026 - 17:01

Araghchi e Cassis si erano incontrati in febbraio a Ginevra.
Araghchi e Cassis si erano incontrati in febbraio a Ginevra.
Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto giovedì un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri dell'Iran, Abbas Araghchi.

Keystone-SDA

01.05.2026, 17:01

01.05.2026, 17:04

La notizia, confermata venerdì dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), arriva in un momento delicato per le relazioni internazionali.

Contattato da Keystone-Ats, il DFAE non ha voluto fornire informazioni sui contenuti della conversazione.

Stando a quanto diffuso su X dalla piattaforma informativa Iran Nuances i capi delle rispettive diplomazie hanno discusso della situazione regionale.

La telefonata segue di pochi giorni l'annuncio, da parte del DFAE, della riapertura parziale dell'ambasciata elvetica a Teheran. La sede diplomatica era stata temporaneamente chiusa l'11 marzo 2026 a causa della precarietà della situazione della sicurezza, aveva spiegato Berna.

Erano i tempi dei raid americani e israeliani. Come si ricorderà la Svizzera rappresenta gli interessi statunitensi in Iran.

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