Il ministro degli Esteri Ignazio Cassis negli scorsi giorni Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha preso parte oggi a Kigali, in Ruanda, alla 46esima sessione della Conferenza ministeriale della Francofonia.

Keystone-SDA SDA

Ha inoltre incontrato il premier ruandese Justin Nsengiyumva e il ministro degli esteri Olivier Nduhungirehe, prima di inaugurare la nuova Ambasciata di Svizzera nel Paese.

In occasione della Conferenza ministeriale, Cassis ha sottolineato le sfide che spettano all'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), precisa il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota diffusa in serata, aggiungendo che essa deve affermarsi come spazio di fiducia e cooperazione, che incoraggia la pluralità linguistica e la solidarietà.

L'evento ha offerto anche l'occasione di incontrare i ministri degli affari esteri della Cambogia, Sokhonn Prak, il cui Paese assume la presidenza della Francofonia, e del Senegal, Cheikh Niang, nonché la ministra delegata della Francia, Éléonore Caroit.

Relazioni bilaterali Svizzera-Ruanda

A Kigali, i colloqui tra il capo del DFAE e le autorità ruandesi si sono incentrati sull'approfondimento delle relazioni bilaterali, viene precisato nella nota.

Cassis ha elogiato la profonda amicizia tra i due Paesi e ha evidenziato lo sviluppo dinamico del Ruanda, che si sta affermando sempre più come polo regionale nei settori della finanza e della digitalizzazione. Si è discusso anche in modo approfondito della situazione regionale, in particolare del conflitto nella parte orientale della RDC e degli sforzi di pace in corso.

Nuova ambasciata a Kigali

Finora la Svizzera era rappresentata in Ruanda da un ufficio di cooperazione, precisa il DFAE. La nuova ambasciata, inaugurata solennemente, e il rafforzamento della presenza diplomatica svizzera rispecchia la crescente importanza politica ed economica del Ruanda, tengono conto dello sviluppo regionale e consolidano il profilo politico della Svizzera nella promozione della pace e della stabilità nella regione, aggiunge il dipartimento guidato da Cassis.

Visita al memoriale del genocidio

Nelle prime ore della giornata, il consigliere federale ha reso omaggio al memoriale del genocidio del 1994 a Kigali. Questa visita storica, dedicata alla memoria e alla dignità delle vittime, è stata l'occasione per ribadire la necessità di trarre insegnamento da questa tragedia e di sostenere gli sforzi per la riconciliazione e la prevenzione di ulteriori violenze.

Nel suo viaggio in Africa, il capo del DFAE è accompagnato da una delegazione parlamentare composta dal consigliere nazionale Piero Marchesi (UDC/TI) e dalla consigliera agli Stati Petra Gössi (PLR/SZ), membri delle Commissioni della politica estera.

Domani faranno tappa nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), per discutere del conflitto nella parte orientale del Paese e degli sforzi della Svizzera per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione.