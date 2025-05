Papa Leone XIV saluta i fedeli accorsi a San Pietro. (Foto archivio) Keystone

Il pontificato di Leone XIV comincerà domenica 18 maggio con la messa di insediamento. Attesi rappresentanti da tutto il mondo e anche leader delle diverse fedi oltre a circa 250mila fedeli.

A Piazza San Pietro si terrà la celebrazione solenne alle 10: un momento liturgico ma anche l'occasione per indicare le linee programmatiche del Pontificato.

Un cenno già ieri nel saluto ai fedeli con un discorso scritto, come non era mai accaduto in precedenza; poi l'omelia nella prima messa da Papa, quella con i cardinali nella cappella Sistina.

«Non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere», ha detto nell'omelia in italiano preceduta da qualche parola in inglese.

Un agenda già fitta per Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha già delineato la sua agenda dei prossimi giorni: domani incontrerà i cardinali mentre domenica 11 maggio il primo Regina Caeli dalla Loggia centrale di San Pietro. Lunedì 12 maggio l'incontro con la stampa mondiale.

Il 20 maggio la presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura mentre il 21 maggio la prima udienza generale. E ancora: il 24 maggio l'incontro con la Curia Romana e i dipendenti vaticani.

Il calendario dei prossimi appuntamenti arriva a domenica 25 maggio, con il Regina Caeli (che in questo periodo liturgico sostituisce l'Angelus) e la presa di possesso della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano e quella della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Dopo cena è tornato a casa, al Palazzo del Sant'Uffizio

Ieri sera, dopo l'elezione, l'annuncio dalla Loggia, la cena con i cardinali, Prevost è tornato a casa, al Palazzo del Sant'Uffizio. Grande la gioia dei coinquilini che ne hanno approfittato per fare selfie e chiedere una benedizione.

Al momento il nuovo Papa alloggerà in quella che era la sua casa fino a prima del conclave; deciderà solo successivamente se abitare nel Palazzo apostolico nel quale stanno comunque per essere avviati dei lavori di sistemazione e ristrutturazione, come accade all'inizio di ogni pontificato.

Riflessione e preghiera prima di nomine o conferme

Intanto Papa Leone guarda anche al prossimo lavoro di governo e ha confermato provvisoriamente tutti i capi dicastero della Curia. «Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva», fanno sapere dal Vaticano.

Auguri da tutto il mondo, con particolare affetto dal Perù

Per quanto riguarda il dialogo con il mondo esterno, auguri e attestati di stima continuano ad arrivare da tutto il mondo. Anche dalla Cina che auspica che il «dialogo costruttivo» con il Vaticano possa andare avanti durante il suo pontificato.

Gioia per l'elezione viene espressa non solo dai vescovi americani ma anche da quelli del Perù dove Prevost è stato per molti anni missionario per gli agostiniani.

Ma è soprattutto la gente del paese sudamericano a ricordare con affetto quel vescovo che indossava le galosce per aiutare la gente nei villaggi alluvionati o che raggiungeva i posti più impervi a cavallo.

Il Patriarca di Costantinopoli non vede «l'ora di andare a Roma»

Intanto si profila l'ipotesi di un primo viaggio: «Non vedo l'ora di andare a Roma a salutare il nuovo Papa, per assistere al suo insediamento, per invitarlo a venire a celebrare il 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, come avevamo pianificato con il defunto Papa Francesco», ha detto oggi il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo.

Infine è atteso un possibile omaggio del nuovo Papa alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore. «Speriamo di vedere Leone XIV», dicono i fedeli, soprattutto gli americani, da questa mattina davanti alla basilica mariana.