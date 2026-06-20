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Medio Oriente Il 59% degli israeliani non vuole che Netanyahu si ricandidi

SDA

20.6.2026 - 08:16

Il primo ministro israeliano: la maggior parte del paese non lo rivuole al governo.
Il primo ministro israeliano: la maggior parte del paese non lo rivuole al governo.
Keystone

La maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Benyamin Netanyahu dovrebbe lasciare la politica e non cercare la rielezione nel nuovo voto nazionale. Lo rivela un nuovo sondaggio, il secondo a mostrare un simile risultato questo mese.

Keystone-SDA

20.06.2026, 08:16

20.06.2026, 08:34

L'indagine di Channel 12 ha rilevato che il 59% degli intervistati ritiene che Netanyahu non dovrebbe ricandidarsi, il 33% è favorevole, mentre l'8% non è sicuro.

Alla domanda su chi dovrebbe guidare il Likud dopo Netanyahu, il 18% ha detto che dovrebbe essere il ministro dell'Economia Nir Barkat, il 9% ha risposto il ministro della Giustizia Yariv Levin, il 7% ha indicato il ministro della Difesa Israel Katz e il 6% ha affermato che dovrebbe essere il presidente della Knesset Amir Ohana.

La rete non ha fornito dati sul numero di persone intervistate o sul margine di errore.

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