  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Il bimbo arrestato dall'ICE e la famiglia non saranno espulsi

SDA

7.2.2026 - 16:08

Liam e suo padre sono stati prelevati il mese scorso della loro casa nella periferia di Minneapolis e portati in un centro di detenzione in Texas. (Foto archivio)
Liam e suo padre sono stati prelevati il mese scorso della loro casa nella periferia di Minneapolis e portati in un centro di detenzione in Texas. (Foto archivio)
Keystone

La famiglia di Liam Conejo Ramos, il bimbo di 5 anni arrestato dall'ICE a Minneapolis, avrà più tempo per presentare la richiesta di asilo. Lo ha deciso un tribunale americano concedendo un rinvio e posticipando l'udienza.

Keystone-SDA

07.02.2026, 16:08

07.02.2026, 16:11

«Siamo grati per il sostegno ricevuto dalla comunità e restiamo al fianco della famiglia», ha dichiarato l'avvocato Danielle Molliver che aveva chiesto al tribunale più tempo per rispondere alla mozione per l'espulsione presentata dal dipartimento per la sicurezza interna.

Liam e suo padre, Adrian Alexander Conejo Arias, sono stati prelevati il mese scorso dal vialetto innevato della loro casa nella periferia di Minneapolis e portati in un centro di detenzione a Dilley, in Texas, scatenando un'ondata di indignazione dopo che sono circolate le immagini del bimbo spaventato accanto ad un agente dell'immigrazione.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Altre notizie

Un passo avanti e due indietro. Trump: «Teheran vuole un accordo», nuovo round di colloqui in settimana

Un passo avanti e due indietroTrump: «Teheran vuole un accordo», nuovo round di colloqui in settimana

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Trump vuole la pace entro giugno», raid e blackout nel Paese

Guerra in UcrainaZelensky: «Trump vuole la pace entro giugno», raid e blackout nel Paese

Ecco come. Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante

Ecco comeOra è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante