Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

Il campo dei MAGA, ossia il movimento «Make America Great Again», vacilla sempre di più: dopo il caso Epstein e l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, una politica repubblicana suscita per la prima volta clamore etichettando quello che sta accadendo a Gaza come «genocidio».

La Torre dei MAGA, ossia il movimento «Make America Great Again» che sostiene incondizionatamente iDonald Trump, si sta sgretolando? Di nuovo? Sempre di più?

Dopo che a giugno il presidente degli Stati Uniti era riuscito a rassicurare i suoi sostenitori con un rapido successo con gli attacchi aerei contro l'Iran, per settimane gli è stato negata la pace mediatica nel caso del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Ora alle magagne dell'inquilino della Casa Bianca s'aggiunge la questione di Gaza.

Per la prima volta, una repubblicana al Congresso degli Stati Uniti ha definito le azioni di Israele nella striscia come «genocidio».

«È la cosa più onesta e semplice dire che il 7 ottobre in Israele è stato terribile e che tutti gli ostaggi devono essere restituiti, ma lo stesso vale per il genocidio, la crisi umanitaria e la carestia a Gaza», ha scritto Marjorie Taylor Greene, finora fedelissima di Trump, su X alla fine di luglio.

È la prima repubblicana del Congresso degli Stati Uniti a rompere con la posizione del partito e dimostra che lo scetticismo nei confronti della condotta di guerra di Israele sta crescendo sensibilmente tra la destra.

Questo nonostante la Greene abbia attaccato duramente i democratici in passato quando hanno criticato pubblicamente Israele, descrivendoli come simpatizzanti antisemiti del terrorismo.

Marjorie Taylor Greene, originaria della Georgia, è una figura molto polarizzata all'interno del Congresso degli Stati Uniti, nota per le sue posizioni di estrema destra, per le sue dichiarazioni provocatorie e per la sua inclinazione a frequentare e sostenere QAnon - la prima del Congresso degli Stati Uniti a farlo - gruppo di estrema destra i cui membri sostengono una teoria del complotto secondo la quale esisterebbe un'ipotetica trama segreta organizzata da un presunto potere occulto per, tra le altre cose, contrastare Trump.

Crescente scetticismo verso Israele tra i giovani di destra

Greene non è la sola ad avere un'opinione su Gaza. Anche l'ex deputato Matt Gaetz e l'ex consigliere di Trump Steve Bannon hanno recentemente criticato le azioni di Israele. Hanno avvertito che la questione sta mettendo a dura prova il rapporto del presidente con la sua base politica.

«Marjorie Taylor Greene è solo un riflesso del suo elettorato, non credo che sia eccezionale in alcun modo», ha detto Bannon in una recente intervista.

Matthew Brooks, direttore esecutivo della Coalizione ebraica repubblicana, ha criticato aspramente le dichiarazioni di Greene, descrivendole come «parte di uno schema continuo in cui dice cose oltraggiose, stravaganti e ridicole», secondo il «New York Times».

Allo stesso tempo, ha sottolineato che il chiaro e inequivocabile sostegno di Trump a Israele definisce la posizione del movimento MAGA.

Ma Brooks ha anche ammesso che lo scetticismo nei confronti di Israele è aumentato a destra tra i più giovani, attribuendolo alla loro ignoranza in materia. «Quello che vediamo tra i giovani sostenitori del Maga è una visione poco informata delle cose», ha detto Brooks.

Aggiunge che è una sfida «educare questa generazione» mentre si lavora con altri gruppi. «Non credo che siano anti-Israele, credo che ricevano informazioni errate e siano influenzati dai social media», ha affermato.

Si esprimono diversi senatori

Lo scetticismo nei confronti della guerra sta apparentemente crescendo anche tra la popolazione generale.

Secondo un sondaggio Gallup, condotto alla fine di luglio, sei cittadini statunitensi su dieci si oppongono alla campagna israeliana. Solo il 32% degli intervistati la sostiene, il che equivale alla cifra più bassa dall'inizio del sondaggio, nel novembre 2023.

Ma ci sono pochi segni di cambiamento tra i repubblicani al Senato, con Lindsey Graham, repubblicano della Carolina del Sud, che afferma che non è in corso alcun genocidio.

Il senatore Thom Tillis della Carolina del Nord ha detto che l'etichetta è una distrazione infiammatoria. E quando gli è stata chiesta la sua opinione, il senatore Bernie Moreno dell'Ohio ha semplicemente ripetuto «Hamas! Hamas! Hamas!». Una volta che il gruppo avrà deposto le armi, ha aggiunto, «saremo pronti a partire».

Trump mantiene la sua posizione

Donald Trump continua a mantenere la sua posizione. Quando di recente, durante un incontro con i rappresentanti europei in Scozia, ha ammesso che nella Striscia di Gaza c'è una «vera carestia», ha contraddetto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump ha anche annunciato ulteriori aiuti americani per «nutrire i bambini» in particolare. Non vuole spingere Israele verso una soluzione a lungo termine del conflitto, ha detto ai giornalisti sull'aereo presidenziale. Questo non farebbe altro che «premiare Hamas».

Non è la prima critica a Israele da parte di Greene

Per inciso, questa non è la prima volta che Marjorie Taylor Greene critica Israele. All'inizio di luglio l'aveva accusato di aver bombardato l'unica chiesa cattolica di Gaza e aveva parlato di un'intera popolazione spazzata via dalla guerra in corso.

In precedenza aveva tentato, senza successo, di cancellare 500 milioni di dollari di aiuti militari statunitensi a Israele; solo sei parlamentari, tra cui la democratica di origine palestinese Rashida Tlaib, hanno sostenuto la sua mozione.

Greene ha accusato Tlaib di antisemitismo dopo che questa aveva criticato la situazione umanitaria a Gaza durante una manifestazione pro-palestinese.

Ma il nucleo di elettori evangelici dei Repubblicani sembra rimanere saldamente fedele allo Stato ebraico.

Un rappresentante di quest'ala è l'ambasciatore di Trump in Israele, Mike Huckabee, il quale ha recentemente ha minimizzato la situazione a Gaza: «C'è sofferenza? Sì, c'è sofferenza. È così grave come sostengono alcuni europei? No», ha dichiarato a Fox News.