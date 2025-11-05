La democratica Mikie Sherill vince le elezioni in New Jersey. Keystone/AP Photo/Angelina Katsanis

Tre chiare vittorie per i Democratici, tre chiare sconfitte per i candidati sostenuti da Trump: le elezioni governatoriali di New York, Virginia e New Jersey lanciano un segnale inequivocabile e mettono in discussione la rotta repubblicana.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te I democratici hanno festeggiato chiare vittorie nelle elezioni governative in New Jersey e Virginia, dove Mikie Sherrill e Abigail Spanberger hanno vinto in modo convincente contro i repubblicani vicini a Trump.

Entrambe le democratiche hanno optato per politiche pragmatiche e centriste, concentrandosi sui problemi quotidiani come il costo della vita e i prezzi dell'energia, e prendendo le distanze dalla polarizzazione.

L'influenza di Trump sembra sgretolarsi: il suo sostegno non ha potuto aiutare i Repubblicani, mentre i Democratici stanno affrontando strategicamente il "gerrymandering" in California. Mostra di più

Ora che Zohran Mamdani può festeggiare il suo successo e ha vinto le elezioni a New York, la striscia vincente dei Democratici non sembra essere giunta al termine.

Le elezioni governatoriali in Virginia e New Jersey si sono rivelate ancora una volta un barometro dell'umore della politica americana e hanno inviato segnali chiari: due vittorie convincenti per i democratici, una battuta d'arresto per Donald Trump e i suoi repubblicani.

In particolare, la democratica Mikie Sherrill ha fatto la storia nel New Jersey, come riporta la «NZZ». Con oltre il 56% dei voti, ha prevalso nettamente sul repubblicano Jack Ciattarelli, sostenuto dall'inquilino della Casa Bianca.

La vittoria è stata sorprendente, nonostante il suo partito abbia già detenuto il governatorato per due mandati: l'ultima volta che i democratici hanno vinto una terza elezione consecutiva nel Garden State è stato nel 1961.

Ciattarelli, imprenditore e vecchia conoscenza della campagna elettorale del 2021, questa volta non è riuscito a guadagnare punti nonostante l'appoggio di Trump e si è fermato al 43%.

Un terremoto politico anche nella vicina Virginia: Abigail Spanberger, anch'essa democratica ed ex ufficiale della CIA, ha ottenuto una netta vittoria con il 57,5% dei voti contro la candidata repubblicana Winsome Earle-Sears.

Come prima donna a capo dello Stato, nel suo discorso ha favorito la riconciliazione rispetto allo scontro: «Abbiamo optato per il pragmatismo e contro il fanatismo».

Con una chiara politica centrista contro la rotta di Trump

Sia Sherrill che Spanberger sono a favore di una linea pragmatica e moderata, lontana dalla politica identitaria di sinistra, con un'attenzione al costo della vita, ai prezzi dell'energia e alla sicurezza economica.

Questioni che sono nella mente della gente. In un sondaggio della «CNN», il 70% degli intervistati ha dichiarato che il Paese è in cattive acque. Il 61% attribuisce alle politiche di Trump la responsabilità dello squilibrio economico. Molti sono particolarmente preoccupati per l'alto costo della vita.

I’m furious, because right now, the Trump Administration is being absolutely reckless with our national security.



There must be an investigation — and there must be accountability. The White House needs to clean house over this breach of military plans. pic.twitter.com/qEqMu3hpdb — Rep. Mikie Sherrill (@RepSherrill) March 25, 2025

E sebbene Trump ottenga punti con i suoi successi nella politica migratoria - come il contenimento dell'immigrazione illegale - la sua dura politica di deportazione è sempre più criticata anche dai suoi colleghi di partito.

La repubblicana Nicole Malliotakis, ad esempio, ha affermato in televisione: «Dovremmo concentrarci sui criminali».

Trump si rabbonisce, ma la pressione cresce

Nella sua prima reazione a «Truth Social», Trump ha cercato di minimizzare la dura sconfitta. Ha scritto: «... e così comincia!». Criptico, ambiguo, senza una spiegazione concreta.

In seguito ha attribuito la cattiva performance del suo partito a due cose: lui stesso non era sulla scheda elettorale e la minaccia di uno shutdown del governo aveva fatto male.

Tuttavia, questo dovrebbe fornire solo una limitata rassicurazione. Dopo tutto, il tycoon non sarà sulla scheda elettorale nemmeno alle elezioni di metà mandato del 2026 e i Democratici potrebbero ottenere ulteriori successi.

In California, i cittadini hanno votato a favore del ridisegno dei distretti elettorali, una mossa strategica contro i tentativi di Trump di assicurarsi vantaggi conservatori attraverso il "gerrymandering".

Ciò consentirebbe ai Democratici di conquistare cinque nuovi seggi nello Stato occidentale, un contraltare diretto all'avanzata di Trump in Texas.