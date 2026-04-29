Plutone è stato declassato nel 2006. Keystone

L'amministratore della Nasa, Jared Isaacman, vuole restituire a Plutone il suo status di pianeta e ridare al suo scopritore, l'americano Clyde Tombaugh, il giusto riconoscimento.

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«Sono decisamente dalla parte di chi vuole rendere Plutone di nuovo un pianeta», ha dichiarato Isaacman durante un'udienza relativa al budget della Nasa per il 2027, davanti alla Commissione del Senato per gli stanziamenti, quando il senatore Jerry Moran gli ha fatto una domanda in merito.

«Vorrei aggiungere che proprio ora stiamo lavorando ad alcuni documenti che vorremmo portare all'attenzione della comunità scientifica per riaprire questa discussione – ha proseguito il capo della Nasa – e garantire che Clyde Tombaugh riceva il riconoscimento che gli è stato dato in passato e che merita di ricevere di nuovo».

Perché Plutone è stato declassato nel 2006?

Plutone è stato considerato per 76 anni, dalla sua scoperta, avvenuta nel 1930, il nono pianeta del Sistema Solare.

Il suo status iniziò a essere messo in discussione già nel 1992, ma il 'colpo' decisivo lo inferse la scoperta, tra il 2004 e il 2005, di altri tre corpi celesti di dimensioni paragonabili nella stessa regione: Haumea, Makemake ed Eris.

Ciò portò, nel 2006, al declassamento di Plutone da parte dell'Unione Astronomica Internazionale (Iau).

Plutone non rispettava, infatti, uno dei tre criteri sui quali si basa la nuova definizione di pianeta elaborata in quella occasione, quello di «dominanza orbitale»: in pratica, il corpo celeste condivide la sua orbita con altri oggetti di dimensioni simili.

Il dibattito s'è riacceso con la sonda New Horizons

La controversa decisione ha innescato molti dibattiti, che si sono riaccesi in maniera particolare nel 2015, quando la sonda New Horizons della Nasa ha compiuto uno storico flyby di Plutone, inviando le prime immagini da distanza ravvicinata.

Le foto hanno rivelato, infatti, montagne imponenti, vasti ghiacciai di azoto e una ormai famosa regione a forma di cuore, che però non sono stati sufficienti a far rientrare Plutone tra i pianeti.