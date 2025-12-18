Susie Wiles su «Vanity Fair»Il capo dello staff di Trump lancia bombe sui suoi colleghi e persino sul suo superiore
Philipp Dahm
18.12.2025
Susie Wiles non ama stare sotto i riflettori, ma adesso la capa dello staff di Donald Trump sta facendo notizia per via di un articolo di «Vanity Fair» in cui parla in modo insolitamente aperto della politica della Casa Bianca e dei suoi protagonisti.
Philipp Dahm
18.12.2025, 12:22
18.12.2025, 12:44
Philipp Dahm
Hai fretta? blue News riassume per te
Susie Wiles ha aiutato Donald Trump nelle sue campagne elettorali ed è stata nominata capo dello staff dopo la sua vittoria elettorale.
Adesso «Vanity Fair» ha pubblicato un lungo articolo sulla funzionaria politica, che sta facendo notizia.
Nel resoconto Wiles parla in modo insolitamente aperto del suo capo, del vicepresidente e di altri membri del gabinetto.
L'esperta di pubbliche relazioni commenta anche argomenti come Jeffrey Epstein, i dazi e le tensioni con il Venezuela.
Le reazioni non sono mancate, tra colleghi che la difendono e non.
Susie Wiles è impegnata in politica da decenni: la 68enne ha gestito diverse campagne elettorali repubblicane e ha contribuito a far vincere a Donald Trump un secondo mandato alle urne.
Wiles ne sa anche sulle pubbliche relazioni: ha svolto attività di lobbismo per aziende del tabacco e minerarie, ma non ama stare sotto i riflettori. È la prima donna a diventare capo dello staff della Casa Bianca ed è la prima persona che il presidente ha nominato per una carica.
Wiles gode di grande stima da parte del suo capo. «Susie Trump, conoscete Susie Trump?», chiede il tycoon al pubblico durante un evento il 10 dicembre. «Conosciuta anche come Susie Wiles: è il grande capo dello staff». È stata lei a ringraziarlo per la sua vittoria elettorale nel 2024.
Adesso è la stessa funzionaria politica a lanciare una notizia bomba su «Vanity Fair»: in un lungo articolo sulla rivista, per la quale ha rilasciato regolarmente interviste nell'ultimo anno, la leader del gabinetto commenta molti dei suoi colleghi, ma anche le politiche del suo capo.
I media statunitensi definiscono le sue dichiarazioni come «candide», cioè aperte, oneste e non dissimulate. Perché?
Wiles su Trump
Wiles dice di sé di essere «una piccola esperta di grandi personalità»: afferma che Trump ha la «personalità di un alcolizzato». Ma cosa vuole dire, dato che è astemio? Che lui «lavora nella prospettiva che non c'è nulla che non possa fare. Niente, zero, niente».
In risposta il presidente ha dichiarato al «New York Post»: «L'ho detto molte volte di me stesso: è una personalità molto toccante». Ha una «personalità struggente e coinvolgente».
E la sua collaboratrice per lui è «fantastica».
Wiles sui playboy Trump ed Epstein
Wiles conferma che il presidente statunitense compare nei documenti sul defunto condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein. «Sappiamo che è nel dossier, ma non perché sta facendo qualcosa di brutto».
E spiega: Trump «era sull'aereo di [Epstein]. [...] È sulla lista dei passeggeri. Loro erano giovani, single, ... So che è una parola obsoleta, ma si potrebbero definire dei playboy».
J.D. Vance «è stato un sostenitore delle teorie cospirative per un decennio», dice Wiles del vicepresidente. Era solito opporsi a Trump, come il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma c'è una differenza tra i due.
«Marco non era il tipo di persona che avrebbe violato i suoi principi. Semplicemente non lo avrebbe fatto». Il cambiamento in Vance «è avvenuto quando si è candidato al Senato. E credo che la sua conversione sia stata un po' più politica».
JD Vance on Susie Wiles’ Vanity Fair interview, where she is quoted as calling him “a conspiracy theorist for a decade”:
“I am a conspiracy theorist, but I only believe in the conspiracy theories that are true.”
Vance commenta le dichiarazioni di Wiles: «A volte credo alle teorie del complotto, ma credo solo alle teorie del complotto che sono vere».
Wiles su Bondi
Secondo Wiles la ministra della giustizia Pam Bondi ha sottovalutato quanto la pubblicazione dei file di Epstein fosse richiesta da molti: «Penso che non si sia resa conto che questo era il gruppo target interessato».
Pam Bondi in February: The Epstein client list is sitting on my desk right now to review.
Pam Bondi today: There is no Epstein client list and no "further disclosure" of Epstein-related material "would be appropriate or warranted." pic.twitter.com/ClD7a7C8GT
Inizialmente la procuratrice generale non ha mantenuto la promessa, ma in seguito ha promesso più di quanto fosse possibile: «Prima ha dato loro cartelle piene di niente. Poi ha detto che la lista dei testimoni o dei clienti era sulla sua scrivania. Non c'è nessuna lista dei clienti, e di certo non era sulla sua scrivania».
«È un consumatore dichiarato di ketamina. E dorme in un sacco a pelo in [ufficio] durante il giorno. È un tipo strano, un tipo bizzarro, come lo sono i geni, credo. Sai, non è utile, ma è una personalità a sé stante».
Il giornalista di «Vanity Fair» Chris Whipple chiede a Wiles di un re-post di Musk su come i dipendenti pubblici sotto Hitler e Stalin avrebbero partecipato a un omicidio. «Penso che sia stato quando stava facendo un microdosaggio [di ketamina]», dice Wiles.
Wiles è rimasta «inizialmente inorridita» dalla fine dell'agenzia di sviluppo USAID: «Musk ha deciso che sarebbe stato meglio chiudere l'agenzia, licenziare tutti, escluderli e poi ricostruire. Io non l'avrei fatto in questo modo».
Inganni su Bill Clinton
Trump ha mentito quando ha detto che l'ex presidente Bill Clinton aveva visitato l'isola di Epstein. «Non c'è alcuna prova di questo», dice Wiles. Non si trova nient'altro di incriminante sul democratico. «Il presidente si sbagliava su questo».
Wiles sui dazi
«C'era molto disaccordo sul fatto che fossero una buona idea», ricorda Wiles tornando all'introduzione dei dazi in aprile, per le quali Trump ha spinto: «Abbiamo detto a Trump: ehi, non parliamo di dazi oggi. Aspettiamo che il team sia d'accordo e poi lo faremo».
L'effetto è stato apparentemente meno positivo del previsto: «È stato più doloroso di quanto pensavamo», ha detto Wiles.
Wiles sul Venezuela
La funzionare conferma che la Casa Bianca sta cercando un cambio di regime in Venezuela: Trump «vuole continuare a far saltare in aria le barche finché il presidente venezuelano Nicolás Maduro non si arrenderà», ha dichiarato il suo capo di gabinetto.
Reazioni rabbiose
Le reazioni all'articolo sono state furiose. «Dovremmo rilasciare meno interviste ai media tradizionali», dice Vance.
Trump afferma di non leggere nemmeno la rivista e la stessa Wiles si esprime su X dopo una lunga assenza dai social media.
The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.
Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the…
Per lei la storia era un «articolo scottante e insincero» che andava anche contro «il miglior presidente della storia». Le sue dichiarazioni sono state estrapolate dal contesto. Trump ha ottenuto più risultati in 11 mesi che altri in 8 anni.
Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca, lamenta che l'autore dell'articolo è di parte: dice che ha tralasciato affermazioni importanti. «Probabilmente perché non supportano la falsa narrativa di caos e confusione». Wiles è - in senso positivo - «incredibile».
CNN suggests Susie Wiles might not have known she was on the record 😆