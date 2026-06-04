Il carrello di un aereo cede all'improvviso, diversi feriti allo scalo di Francoforte

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte: il carrello di un Boeing 787 della Lufthansa si è piegato, e diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dallo stesso vettore.

Keystone-SDA SDA

L'aereo con il numero di volo LH450 avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri.

L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 12:45.

Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Keystone

«Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è piegato inaspettatamente», ha spiegato un portavoce della compagnia.

«Al momento dell'incidente a bordo c'erano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.»

Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Le immagini dell'incidente mostrano che il velivolo è gravemente danneggiato. Il muso è inclinato in avanti, mentre la coda si erge verso l'alto.

NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.



No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

Le circostanze precise saranno esaminate insieme alle autorità competenti, ha affermato il portavoce. Tecnici e personale di soccorso sono sul posto. È stata istituita un'unità di crisi.