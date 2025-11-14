Il caso Epstein continua a gettare nel caos la Casa Bianca

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. KEYSTONE

Il caos sullo shutdown è appena terminato quando lo scandalo su Jeffrey Epstein si abbatte su Washington: mentre la portavoce di Donald Trump ha una sua interpretazione delle ultime rivelazioni, la Camera dei rappresentanti potrebbe votare sulla pubblicazione dei file già la prossima settimana.

Donald Trump avrebbe fatto pressione sulla collega di partito Lauren Boebert affinché ritirasse la sua richiesta di accesso ai file.

La madre di tutte le domande rimane senza risposta: «Cosa ci faceva il presidente con Virginia Giuffre in casa di Epstein per ore?».

Donald Trump avrebbe fatto pressione sulla collega di partito Lauren Boebert affinché ritirasse la sua richiesta di accesso ai file.

La madre di tutte le domande rimane senza risposta: «Cosa ci faceva il presidente con Virginia Giuffre in casa di Epstein per ore?».

Intanto sono state raggiunte le firme per mandare al voto una petizione che permetta al Congresso di accedere ai file sul condannato per abusi sessuali. Mostra di più

Karoline Leavitt si è scagliata contro la giornalista alla conferenza stampa della Casa Bianca. La giornalista ha chiesto prima di tutto delle email di Jeffrey Epstein, appena pubblicate, e non della fine dello shutdown.

E così sia. Dopotutto la portavoce non poteva aspettarsi che l'argomento non venisse sollevato. Cosa significano le e-mail? «Si tratta di una vera e propria bufala costruita dal Partito Democratico», controbatte la 28enne.

E spiega anche perché: «Ora - all'improvviso - se ne parla perché il presidente Trump è nello Studio Ovale. Quando c'era Joe Biden, i democratici non ne hanno mai parlato. Non era una cosa che interessava loro. Perché a loro non interessano le vittime di questi casi. Si preoccupano di ottenere punti politici contro il presidente, come abbiamo visto con lo shutdown».

Il partito si schiera contro il nome di Giuffre

Leavitt ha parlato anche apertamente del fatto che la vittima, il cui nome è stato redatto nelle e-mail, era Virginia Giuffre. La madre di tre figli si è tolta la vita nell'aprile di quest'anno. I repubblicani del Comitato di supervisione della Camera avevano precedentemente organizzato l'outing da soli.

Why did Democrats cover up the name when the Estate didn't redact it in the redacted documents provided to the committee?



It's because this victim, Virginia Giuffre, publicly said that she never witnessed wrongdoing by President Trump.



Democrats are trying to create a fake… https://t.co/vd7gw3kJl0 — Oversight Committee (@GOPoversight) November 12, 2025

Hanno accusato i democratici di aver oscurato il nome di Giuffre per motivi politici.

Nel 2016 Giuffre aveva dichiarato ufficialmente di non aver mai visto Trump partecipare in alcun modo agli abusi sulle ragazze.

L'oscuramento era finalizzato a mettere in cattiva luce il presidente.

Le e-mail dimostrerebbero solo che Trump «non ha fatto nulla di male», secondo l'interpretazione di Leavitt. Epstein e lui avevano entrambi vissuto a Palm Beach, in Florida, e a un certo punto l'oggi presidente aveva cacciato Epstein dal club di lusso Mar-a-Lago perché era «un pedofilo e un verme».

Trump fa pressione su Boebert... invano

Non sono state solo le e-mail appena pubblicate a fare notizia mercoledì. Il «New York Times» (NYT) riporta anche che il presidente sta aumentando la pressione sui politici repubblicani che sono favorevoli alla pubblicazione dei file. Ha chiamato Lauren Boebert e l'ha convocata alla Casa Bianca.

Boebert lo ha ringraziato per l'incontro su X e ha aggiunto: «Insieme continueremo a lavorare per la trasparenza del popolo americano», ha scritto, come citato dal NYT e da «ABC News».

Il post è stato poi cancellato. Boebert ha invece condiviso un video di un commentatore televisivo che la elogia per aver preso posizione contro il partito e il presidente. Non ha ritirato la sua firma dalla petizione.

Q: Given you answers about transparency, why are WH officials meeting with Boebert in an effort to get her to not sign the Epstein files petition? LEAVITT: Doesn't it show transparency that members of the Trump administration are willing to brief members of Congress?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 12. November 2025 um 19:45

Perché la Casa Bianca sta cercando di convincerla a ritirare il suo voto?

Leavitt ha reinterpretato la domanda: «Non dimostra forse trasparenza il fatto che i membri dell'amministrazione Trump siano disposti a informare i membri del Congresso?». È importante parlarsi.

La madre di tutte le domande

Non è una conferenza stampa facile, come nega la portavoce. Leavitt ha sviato le domande dei giornalisti in modo estremamente professionale, ma poi non riesce a superare l'elefante nella stanza.

Mentre scende dal podio, Andrew Feinberg dell'Independent britannico la chiama: «Cosa ci faceva il presidente con Virginia Giuffre per ore a casa di Epstein?».

Naturalmente, la 28enne non si è girata per rispondere. Il «The Guardian» di Londra commenta così la conferenza stampa: «Leavitt sfida le leggi della fisica morale per sottolineare che Biden e i democratici sono i veri colpevoli».

E che ne sarà della petizione per il rilascio dei file ora che la democratica Adelita Grijalva ha potuto prestare giuramento e firmare il documento?

«È un esercizio del tutto inutile e assolutamente controverso», ha detto mercoledì sera Mike Johnson a questo proposito. «Credo che lo faremo e basta. Voglio dire, hanno 218 firme».

Trump avverte il suo partito

La petizione potrebbe quindi essere presentata alla Camera dei rappresentanti la prossima settimana. Se otterrà la maggioranza in quella sede, anche il Senato dovrà dare la sua approvazione.

«Solo un repubblicano molto cattivo o stupido cadrebbe in questa trappola», avverte Trump, che alla fine dovrebbe autorizzare il rilascio.

Probabilmente è per questo che Johnson lo definisce un «esercizio inutile».

Allo stesso tempo, i repubblicani della Commissione di Vigilanza della Camera stanno rilasciando altri file di Epstein da loro selezionati.

Secondo un conteggio della CBC News, il nome di Trump compare 1'500 volte in tutti i documenti pubblicati il 12 novembre. La maggior parte delle menzioni proviene però da articoli di giornale e post sui social media.

Il trattamento speciale di Maxwell

Proprio in questi giorni si apprende inoltre che la confidente e complice di Epstein starebbe ricevendo un trattamento speciale in carcere.

Dopo essere stata trasferita in Texas, dove in realtà non sono detenuti casi gravi, Ghislaine Maxwell godrebbe di ulteriori privilegi.

Ad esempio, le sarebbe stato permesso di scegliere i suoi pasti e di farseli consegnare, nonché di ricevere visite, oltre che usare un computer per inviare documenti ed e-mail a suo nome. Questo è molto insolito.

Le è anche permesso di visitare la palestra al di fuori degli orari di apertura, accompagnata da guardie.

Resta da chiedersi cosa accadrebbe se la Camera dei rappresentanti e il Senato approvassero la petizione per il rilascio dei file di Epstein e il presidente dovesse firmare questa legge. Sembra che Trump stia facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada.