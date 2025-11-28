Il caso Epstein, la fidanzata e i social media: ecco i 3 ostacoli davanti a Kash Patel

Sempre un argomento di conversazione: il direttore dell'FBI Kash Patel. KEYSTONE

Il direttore dell'FBI Kash Patel è sulla lista degli obiettivi di Donald Trump? La Casa Bianca smentisce una notizia in tal senso, ma i titoli negativi sul 45enne si accumulano. Prima l'errore con l'assassino di Kirk, poi il caso Epstein e infine non mancano le critiche per la sua fidanzata.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo i media, Donald Trump starebbe pensando di licenziare il capo dell'FBI Kash Patel.

La Casa Bianca smentisce la notizia e sostiene che l'inquilino della Casa Bianca ritenga che Patel stia facendo un buon lavoro.

Caso Epstein, fidanzata costosa, social media: sono questi i 3 problemi che stanno offuscando il mandato di Patel. Mostra di più

Quando Karoline Leavitt legge la notizia riportata da «MS Now», nello Studio Ovale si sta svolgendo una riunione tra Donald Trump e il suo team di sicurezza. Tra loro c'è anche il capo dell'FBI Kash Patel.

La portavoce della Casa Bianca legge il titolo al presidente degli Stati Uniti: «Fonti dicono che Trump stia considerando di licenziare Kash Patel».

La reazione dell'inquilino della Casa Bianca, stando a Leavitt, è sorpresa: «Cosa? È tutto assolutamente falso. Dai, Kash, facciamo una foto per mostrar loro che stai facendo un ottimo lavoro!».

Ed è la stessa portavoce a riportare il tutto su X, commentando: «Questa storia è completamente inventata, non credete alle fake news!».

This story is completely made up.



In fact, when this Fake News published, I was in the Oval Office, where President Trump was meeting with his law enforcement team, including FBI Director Kash Patel.



I read the headline to the President and he laughed. He said: “What? That’s… https://t.co/qbsy0nW2Bg pic.twitter.com/aNL5Qw9MA8 — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

«MS Now» sostiene di aver appreso da tre persone, che vogliono rimanere anonime, che Patel è sulla lista dei bersagli perché genera troppi titoli negativi.

E che quindi, alla fine dell'anno, potrebbe venire sostituito da Andrew Bailey, che attualmente è uno dei vice del vicedirettore dell'FBI Don Bongino.

Trump lo difende, ma ci sono tre grandi problemi

L'articolo sembra comunque aver mosso qualcosa in Trump. Mercoledì 26 novembre, mentre si apprestava a graziare - come da tradizione - due tacchini prima del Giorno del Ringraziamento, ha voluto tirare fuori il discorso, dicendo che Patel «è molto impegnato a fare un buon lavoro».

E successivamente, mentre si trovava sull'Air Force One, ha tenuto a ribadire ai giornalisti che il capo dell'FBI «sta facendo un ottimo lavoro!».

🚨 JUST IN: Aboard Air Force One, President Trump PERSONALLY shuts down rumor that he wants to fire Kash Patel



“No! He’s doing a great job!” pic.twitter.com/Nt2LwgwuNV — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Ma anche se il licenziamento di Patel non è per ora in programma, non si può negare che il 45enne sia più un peso che una risorsa per il Governo statunitense. Da quando è entrato in carica, il 21 febbraio, ha infatti commesso tre gravi errori.

La controversia più recente riguarda la gestione dei dossier su Jeffrey Epstein. Ma in precedenza il newyorkese aveva ripetutamente fatto notizia per la sua relazione e, non da ultimo, ha attirato molte critiche per il suo modo di comunicare.

Ma andiamo con ordine:

Il caso Epstein

L'FBI sta attualmente indagando su persone come Bill Clinton, Larry Summers e Reid Hoffman. Potrebbero essere avviate indagini su altre personalità?

Patel ha di recente risposto così alla giornalista del «Los Angeles Times» Catherine Herridge: «C'è un'importante differenza da sottolineare: ci sono informazioni di cui dispone il Governo e altre che sono in possesso degli amministratori dell'eredità di Epstein. Questi ultimi non hanno voluto condividerle, nonostante le nostre richieste».

Trump is releasing the Epstein files, and Pam Bondi and Kash Patel are acting completely normal



[image or embed] — The Daily Show (@thedailyshow.com) 21. November 2025 um 17:14

Il «Daily Beast» chiede chiarimenti agli esecutori testamentari che rispondono: «Il direttore dell'FBI Patel si sbaglia quando afferma che abbiamo rifiutato di fornire informazioni al Dipartimento di giustizia. Noi non siamo a conoscenza di tali richieste. Abbiamo sempre collaborato quando si trattava di richieste di informazioni lecite».

«Gli esecutori hanno infatti consegnato altri 20'000 documenti alla Commissione di vigilanza della Camera solo all'inizio di questo mese», hanno aggiunto.

Nell'intervista Patel ha comunque detto di impegnarsi a rispettare la scadenza di 30 giorni entro la quale i file di Epstein devono essere rilasciati.

Ha però precisato che non saranno pubblicate informazioni relative a procedimenti in corso.

La cosa strana è che solo a metà settembre il capo dell'FBI aveva dichiarato a una commissione del Senato che non c'erano informazioni sul fatto che Epstein avesse fornito ragazze ad altri pedofili. Inoltre in estate l'FBI e il Dipartimento di giustizia avevano detto che non esisteva una lista di clienti e che la morte di Epstein era in realtà un suicidio.

A quel tempo, la Casa Bianca stava infatti ancora facendo tutto il possibile per nascondere la questione sotto il tappeto.

E quindi ora le vittime di Epstein difficilmente crederanno che Patel stia facendo un lavoro onesto in questa vicenda.

Una fidanzata costosa

La seconda questione è, come detto, quella relativa alla sua fidanzata, la cantante country 27enne Alexis Wilkins.

Quando Patel deve viaggiare usa spesso il jet dell'FBI, anche e soprattutto per avere accesso a mezzi di comunicazione sicuri.

Questo aspetto non dovrebbe avere importanza quando si tratta di viaggi privati, eppure il capo dell'FBI ha usato il velivolo governativo da 60 milioni di dollari per partecipare a un evento di wrestling in Pennsylvania con la sua ragazza, come è stato riferito all'inizio del mese.

Dopo l'evento, la coppia è volata a Nashville, nel Tennessee, dove vive la giovane.

21 febbraio: Kash Patel presta giuramento come direttore dell'FBI. Insieme a lui c'è la sua fidanzata Alexis Wilkins. IMAGO/ZUMA Press Wire

Patel ha respinto le critiche su X, sostenendo che la sua ragazza è «una vera patriota» che ha fatto «per questa nazione più di quanto la maggior parte delle persone farebbe in dieci vite».

I am proud of the work of this FBI. We’re taking violent criminals off the streets in record numbers, crushing the fentanyl crisis, dismantling cartels, saving children, hunting down terrorists — and so much more.



Let me be clear: we will not be distracted by baseless rumors or… — Kash Patel (@Kash_Patel) November 2, 2025

Di recente poi il «New York Times» ha riferito che il 45enne ha impiegato un'unità speciale SWAT della polizia per proteggere la sua ragazza durante un'apparizione pubblica: Wilkins doveva cantare l'inno nazionale a un evento della National Rifle Association ad Atlanta, in Georgia.

Patel Under Scrutiny for Use of SWAT Teams to Protect His Girlfriend When Alexis Wilkins, an aspiring country singer dating the F.B.I. director, Kash Patel, sang “The Star-Spangled Banner” at the National Rifle Association’s annual convention in Atlanta in the spring, she arrived with a formidabl



[image or embed] — @billspaced (@billspaced.com) 23. November 2025 um 18:12

Secondo il giornale, il team ha lasciato l'evento in anticipo quando la situazione si è rivelata sicura. Ma Wilkins e Patel non hanno gradito: il direttore dell'FBI si sarebbe infatti lamentato ad alta voce del comandante della squadra SWAT.

Kash Patel pictured in pink Lego car ahead of Las Vegas Grand Prix amid concerns over his spending on trips and security www.independent.co.uk/news/world/a...



[image or embed] — The TrumpRussiaGuide 🇺🇸🇺🇦 (@trumprussiaties.bsky.social) 23. November 2025 um 20:33

L'impiego dell'unità speciale per proteggere la fidanzata di Patel è stato «estremamente insolito», riassume il NYT. Ma l'FBI si giustifica sostenendo che la vita della giovane era in pericolo.

Ad ogni modo tutti i titoli negativi che sta registrando Patel in merito al suo stile di vita potrebbero essere un ostacolo per la futura carriera del capo dell'FBI.

I social media

Dopo l'omicidio politico dell'attivista di destra Charlie Kirk, avvenuto l'11 settembre, Patel ha reso pubblico via X che l'assassino era stato catturato:

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Meno di due ore dopo, però, il direttore dell'FBI ha dovuto correggersi, dicendo che l'uomo era già stato rilasciato.

Molte le critiche che ha ricevuto subito dopo, ma Patel sostiene che lo lasciano indifferente: «Sono stato trasparente nel modo in cui ho gestito le nostre scoperte con il pubblico».

E ha anche aggiunto: «Avrei potuto esprimermi meglio nella foga del momento? Certo. Ma mi pento di averlo pubblicato? Assolutamente no».