«Una vicenda di adulterio»: così l'agenzia francese Afp liquida quanto accaduto tra l'ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano e «l'influencer» Maria Rosaria Boccia, mentre la Reuters evoca per l'occasione le famigerate feste notturne «bunga bunga» organizzate da Silvio Berlusconi.

La stampa estera in realtà non sembra troppo sedotta dalle notizie che hanno tenuto banco in questi giorni in Italia e in particolare dall'esito giunto con la nomina di un nuovo ministro, Alessandro Giuli, sottolineando però che si tratta delle prime dimissioni del governo Meloni (almeno a livello ministeriale), nell'imminenza del G7 Cultura a guida italiana.

«Il ministro italiano della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è dimesso venerdì, coinvolto in una relazione di adulterio con un'influencer che aveva filmato di nascosto le sue trasferte al seguito del ministro utilizzando occhiali smart», scrive l'Afp.

Poi osserva che «Sangiuliano è il primo ministro del governo Meloni a dimettersi e questo a meno di due settimane dall'incontro dei ministri della Cultura dei Paesi del G7 che l'Italia presiederà quest'anno in programma dal 19 al 21 settembre».

Nessun quotidiano estero dà molto peso alla vicenda

Simile l'approccio della Reuters, che parla di una «tempesta mediatica» scatenata da una «autoproclamata imprenditrice di moda», Maria Rosaria Boccia, poi nominata «consigliere del ministro per i grandi eventi».

«Il caso – osserva l'agenzia – ha dominato le prime pagine e ha evocato paragoni con gli scandali di sesso e politica del passato, tra cui le famigerate serate 'bunga bunga' organizzate dall'ex premier Silvio Berlusconi».

Nessun quotidiano estero sembra dare molto peso alla vicenda, tranne il tabloid inglese Sun, che pubblica numerose immagini postate dalla Boccia su instagram.

I germanici si attengono ai fatti

I media tedeschi si attengono perlopiù alla cronaca: «Il retroscena è una relazione tra il 62enne napoletano e una influencer di ben 20 anni più giovane di lui», scrive la Dpa.

Che ricorda accuse, ammissioni e le lacrime di Sangiuliano in tv, oltre ai suoi «leggendari e numerosi passi falsi», dalla gaffe su Cristoforo Colombo e Galileo Galilei, vissuto 100 anni dopo, a Times Square collocato a Londra invece che a New York.

Poco di più gli austriaci

L'austriaca Apa annuncia le dimissioni di Sangiuliano affermando che «ha tratto le conseguenze di un vasto scandalo riguardante una relazione con una influencer che da giorni fa notizia in Italia, dopo un colloquio con la premier Giorgia Meloni».

Uno scandalo, scrive, «scoppiato quando il ministero della Cultura di Roma ha negato la nomina di Boccia, che ha dato il via ad una campagna di vendetta».

