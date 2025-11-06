La risoluzione su Gaza al vaglio del Consiglio di sicurezza dell'ONU (immagine d'archivio) Keystone

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite inizierà oggi le negoziazioni su una risoluzione redatta dagli Usa per approvare il piano di pace per Gaza del presidente Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Il Cds intende inoltre autorizzare un mandato biennale per un organismo di governance transitoria e una forza internazionale di stabilizzazione.

Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando un alto funzionario del governo americano, dopo che ieri gli Stati Uniti hanno formalmente distribuito il progetto di risoluzione ai 15 membri del Consiglio e hanno affermato di avere il sostegno regionale di Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Emirati Arabi Uniti per il testo.

Quando gli è stato chiesto quando il progetto di testo potrebbe essere messo al voto, il funzionario ha risposto: «prima muoviamo le cose, meglio è. Stiamo parlando di settimane, non di mesi». «Russia e Cina avranno certamente i loro contributi, e li prenderemo in considerazione man mano che arriveranno. Ma alla fine della giornata, non vedo questi paesi frapporsi e bloccare quello che probabilmente è il piano di pace più promettente di una generazione», ha aggiunto il funzionario.

Il progetto di risoluzione per Gaza, presentato dagli Usa al consiglio di sicurezza Onu e visionato da Reuters, autorizzerebbe inoltre un'Amministrazione transitoria di governance chiamata Board of Peace a istituire una Forza Internazionale di Stabilizzazione temporanea di circa 20 mila soldati, che potrebbe «usare tutte le misure necessarie» – un'espressione che indica l'uso della forza – per portare a termine il proprio mandato.

La Forza Internazionale di Stabilizzazione temporanea sarebbe autorizzata a proteggere i civili e le operazioni umanitarie, lavorare per la sicurezza delle aree di confine con Israele ed Egitto e con una «nuova forza di polizia palestinese addestrata e selezionata». Essa stabilizzerebbe la sicurezza a Gaza garantendo «il processo di smilitarizzazione della Striscia di Gaza, inclusa la distruzione e la prevenzione della ricostruzione delle infrastrutture militari, terroristiche e offensive, nonché la disattivazione permanente delle armi detenute dai gruppi armati non statali». Il funzionario ha detto che il progetto di risoluzione Onu dà alla questa forza di stabilizzazione l'autorità di disarmare i militanti palestinesi di Hamas, ma che gli Stati Uniti si aspettano comunque che Hamas «rispetti la sua parte dell'accordo» e consegni le armi.