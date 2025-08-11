  1. Clienti privati
USA Il chatbot di Truth contraddice Trump: «Il voto del 2020 non è stato rubato»

SDA

11.8.2025 - 08:46

Secondo il chatbot di Truth, al contrario di quello che sostiene il presidente, le elezioni 2020 non furono truccate.
Keystone

Il nuovo chatbot su Truth, il social di Donald Trump, contraddice il presidente. Per Truth Search AI le elezioni del 2020 non sono infatti state rubate e i dazi non spingono i mercati azionari.

Keystone-SDA

11.08.2025, 08:46

11.08.2025, 08:47

Interpellato sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, il chatbot parla di una «insurrezione» legata alle «affermazioni senza fondamento di ampie frodi elettorali» di Trump. Molte delle risposte fornite da Truth Search AI, riporta il Washington Post, sono basate sui media conservatori, ma il chatbot non specifica esattamente quali.

