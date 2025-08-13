Greg Gutfeld YouTube/Fox News

Greg Gutfeld ha un late night show su «Fox News» ed è stato invitato al «The Tonight Show» dal suo rivale Jimmy Fallon. È l'inizio di una «nuova era»? No, il genere rimane politicamente unilaterale.

«Jimmy Fallon adula il conduttore MAGA Greg Gutfeld in un'intervista innocua», critica il «Daily Beast». «Greg Gutfeld evita la politica o discorsi da late night al Tonight Show, ma racconta un aneddoto alcolico», brontola «Deadline».

E il britannico «Independent» scrive: «Jimmy Fallon ospita uno dei personaggi di Fox News preferiti da Donald Trump per un'intervista innocua, mentre il presidente minaccia una rimozione».

Cosa ha suscitato il clamore della stampa? Lo stesso Greg Gutfeld. Il 60enne è un conduttore di «Fox News», dove presenta, tra gli altri, il late night show «Gutfeld!».

È ovvio che il libertario californiano stabilisce priorità diverse sul canale conservatore rispetto a concorrenti come Jimmy Kimmel, Stephen Colbert o Seth Meyers. Gutfeld è anche adatto alle polemiche e deve sopportare le accuse della sinistra di essere favorevole a Trump.

Fallon come un «gigantesco golden retriever»

Il 7 agosto però Gutfeld frena sulla sua controparte: racconta di aver incontrato una volta Fallon ubriaco a New York, che lo ha fatto cadere «come un gigantesco golden retriever» quando lo ha salutato.

Parla del suo ex show «Red Eye», che andava in onda alle tre del mattino e nel quale coinvolgeva l'anziana madre come corrispondente senior. «Erano tutti ubriachi. Anche il cameraman», ricorda a proposito di una prova.

E sta promuovendo il suo nuovo programma «Greg Gutfeld hosts What Did I Miss?», in onda su «Fox Nation» da maggio.

L'idea alla base non sembra male: quattro candidati vengono separati dai loro telefoni cellulari, da internet e dalle notizie televisive per 90 giorni. Poi devono completare un quiz: XYZ è realmente accaduto, o la storia è inventata. «Con Trump non si sa mai», dice Gutfeld.

Il «cattivo mister Fox News»

«Non era quello che i critici avevano previsto», dice Gutfeld parlando della sua apparizione da Fallon nel suo stesso show il giorno dopo. «Si aspettavano che io, il malvagio Mister Fox News, attaccassi Jimmy Fallon e si sono arrabbiati quando non l'ho fatto».

È andato lì per lo stesso motivo per cui fa il suo show: «Il late night deve essere più divertente». Inoltre, «sono stato un ospite cortese con un ragazzo simpatico: se pensavate che avrei fatto fuori Jimmy, siete sprovveduti e noiosi come Stephen Colbert che intervista Kamala Harris».

Il «Late Show» di Stephen Colbert durerà solo fino al maggio 2026: Greg Gutfeld (a destra) non sembra essere troppo dispiaciuto. YouTube/Fox News

È la seconda frecciatina al suo rivale di sinistra: Gutfeld aveva già detto di aver parlato a lungo con il suo autista di Uber della visita di Fallon dopo l'apparizione, mostrando una foto di Colbert.

Se volete convincervi che la sua conversazione con Harris era davvero noiosa, la troverete cliccando qui.

«Il concorrente bello, divertente e virile»

Il suo collega ha dimostrato coraggio quando lo ha invitato, dice Gutfeld. «Non solo perché ha rischiato le critiche della sinistra, ma perché ha esposto al pubblico il suo rivale bello, divertente e mascolino».

Inoltre, il contratto di Fallon è stato appena prolungato fino al 2028. «Vedi, Colbert? Avresti dovuto invitarmi», ha commentato Gutfeld a proposito del suo collega, il cui ultimo show è previsto per maggio 2026. E: «C'è ancora tempo, Kimmel: porterò anche i fazzoletti».

A volte il conduttore tende a essere sciocco: i Jonas Brothers erano nello show di Fallon accanto a lui e lui ha dovuto contenere l'energia per evitare che le fan femminili gli strappassero i vestiti. Dice il 60enne bianco con qualche chilo di troppo.

«Ha infranto la barriera del late night»

«Con un occhio alla guerra culturale», il repubblicano CJ Pearson commenta la visita di Gutfeld a Fallon nel late night show: «Penso che per la prima volta in assoluto, noi conservatori possiamo dire che stiamo vincendo questa battaglia».

Questo è evidente anche nell'attuale discussione su Sydney Sweeney. Secondo lui, l'intera faccenda porterebbe i giovani nel partito.

Charles Hurt ha definito l'apparizione del suo collega alla trasmissione «Fox & Friends Weekend» come «un'occasione per sfondare la barriera del late night». Non ci sono state «stupide sciocchezze ideologiche», ma i media di sinistra si sono arrabbiati ancora una volta.

La co-conduttrice Rachel Campos-Duffy ritiene addirittura che «forse è iniziata una nuova era, in cui tutti possono andare d'accordo».

Colbert probabilmente non sarebbe d'accordo. Ufficialmente il «Late Show» sarà cancellato nel 2026 dopo 33 anni a causa di perdite finanziarie, nonostante sia il programma notturno più seguito della televisione lineare.

Ufficiosamente la cancellazione potrebbe essere servita a fare buon viso a cattivo gioco con il Governo per la fusione di Paramount Global con Skydance Media.

Una «nuova era» un corno

Colbert è davvero così di parte? La risposta breve è: sì. E da quando ha dovuto annunciare la fine del suo show, il 61enne sembra sparare ancora più forte contro Trump.

La scelta degli ospiti la dice lunga: dopo l'intervista ad Harris del 31 luglio, Colbert ha ospitato il governatore democratico JB Pritzker e il senatore democratico Alex Padilla.

Ma i programmi di «Fox News» non sono diversi: anche lì la parte politica avversa non è quasi mai rappresentata.

E se uno come il conduttore radiofonico e televisivo Charlamagne tha God viene invitato a «My View with Lara Trump» perché la conduttrice vuole esplicitamente pensare fuori dagli schemi, il suocero arrabbiato dice la sua.

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a "capire l'America"? Se si vuole avere una visione d'insieme senza incagliarsi, serve un faro. Le stelle notturne offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

Non si può quindi parlare di «nuova era», anche se le eccezioni sono la regola: nel talk show «The Five», che ospita anche Gutfeld, c'è anche una democratica, Jessica Tarlov.

Dall'altra parte dello spettro politico, la CNN ha assunto Scott Jennings come commentatore conservatore per essere più equilibrata.

È improbabile che in futuro i late night show si occupino solo del centro politico. Né è probabile che Gutfeld inviti Colbert a partecipare al suo show come ospite.

Il primo è ancora in sella e scherza nel suo show: «Si migliora sempre quando si viene licenziati, tranne quando lo fa la Fox».