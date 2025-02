Gli Stati Uniti congelano gli aiuti internazionali. La decisione è devastante per alcuni programmi

La lotta all'AIDS, l'istruzione per gli scolari ugandesi, l'assistenza alle vittime delle alluvioni in Sud Sudan... La decisione di Donald Trump di congelare gli aiuti internazionali degli Stati Uniti sta inviando onde d'urto potenzialmente devastanti a milioni di persone in tutto il mondo.

Con una semplice firma, il nuovo presidente ha ordinato la sospensione di tutti i programmi di aiuti esteri statunitensi per 90 giorni (archivio). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Con una semplice firma, il nuovo Presidente ha ordinato la sospensione di tutti i programmi di aiuti esteri degli Stati Uniti per 90 giorni, ad eccezione degli aiuti alimentari di emergenza e dell'assistenza militare a Israele ed Egitto.

Per tre mesi, la sua amministrazione rivedrà l'intero sistema di aiuti internazionali. Una decisione che sta già scatenando il panico nei Paesi più fragili e danneggiando la posizione dell'America agli occhi della Cina.

«Anche se alla fine i finanziamenti saranno ripristinati, saranno stati fatti molti danni», spiega Peter Waiswa, membro della rete di aiuti umanitari Compassion Connectors in Uganda.

L'AIDS

«La mancanza di farmaci per diversi giorni per i pazienti affetti da HIV/AIDS può portare alla morte», teme.

Secondo lui, alcune scuole finanziate dagli Stati Uniti nel Paese dell'Africa orientale hanno già inviato messaggi per chiedere ai bimbi di non venire più.

La portata del decreto firmato da Trump è fonte di preoccupazione anche in Sud Sudan, che soffre di un'epidemia di colera e dove 3.000 persone fanno affidamento sugli aiuti americani dopo aver perso le loro case a causa delle inondazioni.

«Se la decisione (...) non viene rapidamente riconsiderata, è molto probabile che la gente inizi a morire di fame e di malattie», teme James Akoon Akot, insegnante in un orfanotrofio del Paese.

Gli Stati Uniti sono da tempo il principale fornitore di aiuti allo sviluppo del mondo. Hanno stanziato più di 64 miliardi di dollari per il 2023.

Uno dei maggiori programmi americani è il Pepfar, lanciato dall'ex presidente George W. Bush per combattere l'AIDS. Più di 20 milioni di persone affette da HIV dipendono direttamente da questo programma.

Molte le incertezze

Questo programma sembra essere stato risparmiato grazie alle deroghe aggiuntive concesse dal nuovo capo della diplomazia, Marco Rubio, per gli «aiuti alimentari d'emergenza» e gli aiuti «in grado di salvare vite umane», che potrebbero coprire la distribuzione di farmaci antiretrovirali.

Ma queste formulazioni molto vaghe stanno generando una grande incertezza.

In Malawi, alcuni residenti stanno iniziando ad accumulare i farmaci a cui possono accedere e l'organizzazione locale Lighthouse, che distribuisce trattamenti per l'HIV, avrebbe chiuso, secondo l'infermiera Suzy Dzimbiri.

«Sappiamo che ci sono stati casi in cui i farmaci erano in stock, pronti per essere utilizzati, e che è stato ordinato loro di rimanere sugli scaffali in attesa di direttive da Washington», ha dichiarato all'AFP un assistente parlamentare del Congresso, parlando a condizione di anonimato.

«Il Pepfar doveva essere il nostro Piano Marshall», ricorda.

A suo avviso, la sola idea che gli Stati Uniti possano interrompere il programma con uno schiocco di dita dà l'immagine di un'America «capricciosa» e instilla nei Paesi beneficiari l'idea «che in futuro dovranno probabilmente rivolgersi a Paesi come la Cina».

Rubio: «Deve essere nel nostro interesse nazionale»

«Non vogliamo vedere la gente morire», ha spiegato Rubio, quando questa settimana ha appoggiato le ultime deroghe.

Ma il Segretario di Stato ha subito aggiunto che le organizzazioni beneficiarie dovranno giustificare la loro spesa, perché «storicamente abbiamo ottenuto poca cooperazione».

«Abbiamo quello che io chiamo il complesso industriale degli aiuti esteri - tutte queste entità nel mondo che ricevono milioni e milioni di dollari dagli Stati Uniti», ha insistito alla radio SiriusXM. «Dobbiamo assicurarci che sia nel nostro interesse nazionale».

A Washington, alcuni temono che questa priorità dichiarata per i cosiddetti aiuti «di emergenza» nasconda un piano più ampio per tagliare drasticamente le spese rifiutandosi di finanziare tutto il resto.

«La semplice espressione aiuti alimentari d'emergenza è una contraddizione in termini», afferma un alto funzionario, parlando a condizione di anonimato.

«Restate senza cibo per qualche giorno e ve ne accorgerete».