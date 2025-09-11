Nella dichiarazione non si nomina però Israele. Keystone

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.

I membri del Consiglio di sicurezza «hanno sottolineato l'importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del Qatar», si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.

E, prosegue, «hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità».