Medio OrienteIl Consiglio di sicurezza dell'Onu condanna raid in Qatar
SDA
11.9.2025 - 20:56
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.
I membri del Consiglio di sicurezza «hanno sottolineato l'importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del Qatar», si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.
E, prosegue, «hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità».