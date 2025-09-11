  1. Clienti privati
Medio Oriente Il Consiglio di sicurezza dell'Onu condanna raid in Qatar

SDA

11.9.2025 - 20:56

Nella dichiarazione non si nomina però Israele.
Nella dichiarazione non si nomina però Israele.
Keystone

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele. Lo si legge in una dichiarazione dell'organismo.

Keystone-SDA

11.09.2025, 20:56

11.09.2025, 21:01

I membri del Consiglio di sicurezza «hanno sottolineato l'importanza della de-escalation e hanno espresso la loro solidarietà al Qatar. Hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale del Qatar», si legge nella dichiarazione, redatta da Gran Bretagna e Francia.

E, prosegue, «hanno sottolineato che il rilascio degli ostaggi, compresi quelli uccisi da Hamas, e la fine della guerra e delle sofferenze a Gaza devono rimanere la nostra massima priorità».

