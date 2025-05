Il presidente russo Vladimir Putin durante un meeting militare avvenuto lunedì. KEYSTONE

Il Cremlino lancia un segnale a Donald Trump, giudicando «necessario» un incontro tra il presidente americano e quello russo Vladimir Putin, ma ammettendo anche che al momento «non c'è niente di concreto». Mentre l'inquilino della Casa Bianca, dopo aver parlato al telefono con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è tornato ad affermare che il conflitto russo-ucraino deve finire «ora».

Il vertice russo-americano «deve essere preparato in modo appropriato», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, facendo comunque capire che l'incontro non è in programma in Arabia Saudita, come ipotizzato in precedenza da alcuni media, perché il presidente russo non prevede un viaggio a Riad nei giorni in cui sarà presente Trump, a metà maggio.

Sulla stessa linea le dichiarazioni di Trump, sulla via del ritorno a Washington dal fine settimana in Florida. «Non lo so, non ci abbiamo pensato», ha risposto a una domanda su un possibile vertice in Arabia Saudita. Ma poi ha fatto sapere che i colloqui con Mosca proseguono.

Trump chiama Erdogan

Qualche ora dopo, il tycoon ha parlato al telefono con Erdogan, il cui governo, ormai tre anni fa, è stato finora l'unico capace di far sedere allo stesso tavolo negoziatori russi e ucraini dopo l'inizio delle ostilità.

«Non vedo l'ora di collaborare con il presidente Erdogan per porre fine alla ridicola, ma mortale, guerra tra Russia e Ucraina, ORA!», ha scritto Trump sul suo social Truth.

È intanto arrivata a Kiev la nuova incaricata d'affari americana, Julie Davis, in sostituzione dell'ambasciatrice Bridget Brink, rimossa ad aprile per motivi mai resi noti ufficialmente. Ma il Financial Times aveva parlato di dissidi con l'amministrazione di Washington sulla linea adottata in Ucraina.

Incontri a Mosca

Putin si prepara nel frattempo ad una settimana di intensa attività diplomatica, con l'arrivo a Mosca di una ventina di leader che venerdì assisteranno sulla Piazza Rossa alla parata per l'ottantesimo anniversario della sconfitta del nazifascismo.

Tra di loro, il presidente cinese Xi Jinping e quello brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, già promotori di una iniziativa di pace prima del tentativo di mediazione avviato da Trump.

Non sarà invece presente il primo ministro indiano Narendra Modi – nel pieno delle gravi tensioni con il Pakistan - con il quale il capo del Cremlino ha avuto lunedì un colloquio telefonico.

L'Ue bacchetta Pechino

Dall'Ue è arrivata una dura dichiarazione nei confronti di Pechino per la visita di Xi a Mosca, in programma dal 7 al 10 maggio.

La Cina, ha affermato la portavoce della Commissione per la politica estera Anitta Hipper, «continua a svolgere un ruolo chiave nel favorire la continua guerra di aggressione della Russia», mentre, in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, avrebbe «la responsabilità di far rispettare la Carta delle Nazioni Unite e l'ordine basato sulle regole delle Nazioni Unite e internazionali».

Proseguono i combattimenti sul campo

Zelensky, che ha respinto la proposta di Putin di un cessate il fuoco di tre giorni dall'8 al 10 maggio, ha avvertito che per l'Ucraina non sarà possibile «garantire la sicurezza» dei partecipanti alla parata del 9.

Nelle ultime ore quattro droni lanciati dalle forze di Kiev sono stati abbattuti su un sobborgo meridionale della capitale russa, secondo quanto riferito dal sindaco Serghei Sobyanin. I detriti caduti al suolo hanno provocato «danni minori» a edifici residenziali e auto nel distretto di Podolsk, ha detto l'amministrazione locale, escludendo conseguenze per le persone.

Anche la Russia soffre

Il ministero della Difesa russo ha affermato che altri 23 droni sono stati intercettati nella notte tra domenica e lunedì su altre regioni russe: 5 su quella di Kaluga e 17 su quella di Kursk. Ma il governatore ad interim di quest'ultima regione, Alexander Khinstein, ha riferito che gli attacchi dei velivoli senza pilota di Kiev hanno provocato tre morti e tre feriti. Due donne hanno perso la vita quando un'auto su cui viaggiavano, che trasportava al lavoro cinque dipendenti di un'impresa agricola, è stata centrata da un drone.

In un'altra località un ordigno sganciato da un velivolo senza pilota ha colpito un'altra auto civile, uccidendo un uomo che si trovava a bordo.

Intanto, la Bbc fotografa il 2024 come l'anno più sanguinoso per le forze russe dall'inizio della guerra in Ucraina: almeno 45.287 soldati uccisi, «27 vite per ogni chilometro di territorio ucraino conquistato», riporta il il media britannico.