Stati Uniti Il Dipartimento dell'efficienza di Elon Musk chiude i battenti

SDA

24.11.2025 - 08:46

Il DOGE di Elon Musk (nella foto d'archivio) "non esiste più".
Keystone

Il Dipartimento per l'efficienza governativa (DOGE) degli Stati Uniti, guidato dall'imprenditore Elon Musk, ha cessato di esistere a otto mesi dalla fine del suo mandato.

Keystone-SDA

24.11.2025, 08:46

24.11.2025, 08:51

«Non esiste più», ha dichiarato il direttore dell'Office of personnel management (Opm) Scott Kupor, secondo quanto riportano diversi media internazionali che citano Reuters. Kupor ha aggiunto che il Doge non è più una «entità centralizzata». L'Office of personnel management ha rilevato molte delle funzioni dell'agenzia disciolta.

Poco dopo il suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato una serie di misure per ridurre le dimensioni del governo e combattere la burocrazia. Tra le altre cose, aveva creato il Doge con un ordine esecutivo firmato nel suo primo giorno in carica dopo il ritorno alla Casa Bianca, incaricando Musk di supervisionarne il lavoro.

La dichiarazione odierna ha confermato il sospetto che Doge stesse per chiudere i battenti, sospetto circolato negli ultimi tempi anche considerato il 'raffreddamento' dei rapporti tra Trump e Musk.

