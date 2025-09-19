Anche il conduttore di talk show statunitense Jimmy Kimmel è costretto a cancellare il suo programma notturno. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Prima Stephen Colbert, ora Jimmy Kimmel. E Donald Trump sta chiedendo anche la cancellazione dei programmi di Jimmy Fallon e Seth Meyers. Il presidente degli Stati Uniti sta usando tutti i mezzi per porre fine agli show critici della tarda serata. Il futuro della libertà di stampa negli Stati Uniti appare cupo.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il conduttore del talk show Jimmy Kimmel ha condannato esplicitamente l'attentato a Charlie Kirk, ma allo stesso tempo ha anche criticato i Trump.

Per questo motivo, l'emittente ABC ha cancellato il programma in tarda serata di Kimmel.

Il caso ricorda quello di Paramaount, della CBS e della fine del «Late Show with Stephen Colbert».

Trump trionfa e chiede la cancellazione anche delle emissioni di Meyers e Fallon sulla NBC.

Come tutti i presentatori di programmi della tarda serata negli Stati Uniti, anche Jimmy Kimmel ha parlato dell'assassinio di Charlie Kirk. Parole che però gli sono costate il posto di lavoro.

«I commenti del signor Kimmel sulla morte del signor Kirk sono offensivi e insensibili in un momento critico del nostro discorso politico nazionale», ha dichiarato la casa di produzione.

Ma cosa ha detto esattamente il 57enne? Il giorno seguente ai fatti, Kimmel ha condannato il gesto come «un omicidio insensato di un popolare podcaster», esattamente come hanno fatto i suoi colleghi.

E ha così ricevuto reazioni «sorprendentemente cattive» «da entrambe le parti», afferma il conduttore televisivo.

«Alcune persone si rallegrano per quello che è successo, cosa che non capirò mai», prende poi esplicitamente le distanze, ricordando che nello stesso giorno c'è stata anche una sparatoria in una scuola del Colorado, la 100sima di quest'anno.

«Invece di unire il Paese, sta alimentando le divisioni»

Secondo lui, Donald Trump non sta facendo nulla per unire il Paese in questa situazione, al contrario di quanto fatto in precedenza dagli ex presidenti USA Barack Obama, Bill Clinton, George Bush e Joe Biden.

L'attuale inquilino della Casa Bianca, invece, sta puntando il dito contro la sinistra.

Kimmel elenca la retorica già usata da Trump che potrebbe essere interpretata come incitamento alla violenza.

Scherza sul fatto che il presidente e la first lady non erano particolarmente vicini durante un evento. Si prende in giro dopo che Trump ha licenziato un esperto di statistica perché non gli piacciono i numeri e il mese successivo sono peggiorati.

Nella puntata seguente del 15 settembre, lo showman fa di meglio. Il 57enne parla di Trump e della National Football League, di Trump e di TikTok... e poi ancora dell'assassinio.

«Uno sforzo per mentire al popolo americano»

Secondo il «New York Times», la frase che è stata la sua rovina è questa: «Abbiamo toccato un nuovo minimo storico nel fine settimana quando la banda MAGA ha cercato disperatamente di dipingere il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcuno che non fosse uno di loro, e hanno fatto tutto il possibile per ottenere punti politici».

Questa dichiarazione ha fatto infuriare il capo della Federal Communications Commission (FCC): l'avvocato repubblicano Brendan Carr lamenta che le parole di Kimmel sono «uno sforzo per mentire al popolo americano».

La sua agenzia ha una «soluzione che potremmo esaminare», ha dichiarato il 46enne al NYT.

Anche il fatto che il collega Stephen Colbert sia stato estromesso prima di Kimmel ha a che fare con la FCC: l'emittente «CBS» permetterà al «Late Show» di andare in onda solo fino al maggio 2026.

La società madre, Paramount, ha permesso che il programma, nato nel 1993 con David Letterman, morisse per ottenere il via libera della FCC alla fusione con la società «Skydance».

Le case di produzione non vogliono problemi con Trump

Lo show di Kimmel va in onda sulla concorrente «ABC», che fa parte dell'impero Disney. Anche in questo caso è prevista un'acquisizione della società, che deve essere approvata dalla FCC.

Anche se la politica non dovrebbe interferire nel panorama dei media, la nuova amministrazione sta chiaramente usando l'autorità come un'arma, come si può vedere anche al Dipartimento di giustizia.

Il fatto che Paramount, Skydance e Disney non vogliano un confronto con Donald Trump è dimostrato da due cause in cui le multinazionali avrebbero molto probabilmente vinto, ma hanno comunque cercato un accordo.

L'ABC ha donato 15 milioni di dollari alla Trump Library nel dicembre 2024 e si è scusata per un servizio del suo presentatore George Stephanopoulos.

La Paramount, società madre della CBS, ha pagato 16 milioni di dollari a Trump a luglio, a causa di un'intervista della democratica Kamala Harris nel programma «60 Minutes».

Dovranno andarsene anche Fallon e Meyers?

Donald Trump trionfa. Il presidente aveva già festeggiato dopo il licenziamento di Colbert. Ora elogia l 'improvvisa cancellazione di Kimmel come «grande notizia» per l'America e il canale ABC per il «coraggio di fare ciò che andava fatto».

Ma questo non è abbastanza per il 79enne. «Rimangono Jimmy [Fallon] e Seth [Meyers], due perdenti totali della Fake News NBC. I loro ascolti sono terribili. Fallo, NBC!!!». In altre parole, Trump vuole che gli ultimi due conduttori della seconda serata vengano cancellati.

L'emittente - e la sua società madre NBC Universal - resisterà alle pressioni? Potranno presto permettere - come ha fatto Jimmy Kimmel nel controverso monologo - di mostrare Trump che viene interrogato sul suo stato d'animo dopo l'omicidio di Kirk?

Trump mina la libertà di parola

Trump aveva detto di essere in pena per quanto accaduto a Charlie Kirk, per poi cambiare subito discorso e parlare del suo nuovo progetto, ossia l'ampliamento della sala da ballo della Casa Bianca.

«Non ne sono così sicuro che esista ancora», ha in seguito detto Trump il 16 settembre, parlando del Primo Emendamento, cioè il diritto alla libertà di parola.

Pam Bondi wants to prosecute you for making vigil posters.



Trump? He’s “not so sure” you still have First Amendment rights.



This isn’t about mourning Charlie Kirk.



It’s about testing how far they can go before dissent is a crime.



And they’re saying the quiet part out loud. pic.twitter.com/yWWF3zjw2D — Brian Allen (@allenanalysis) September 16, 2025

E non è tutto: il newyorkese si è espresso anche a favore dei «tribunali sommari» dopo l'assassinio di Kirk, come si vede la clip qui sotto.

E quando «Fox News» afferma che Charlie Kirk non avrebbe certamente voluto vendicarsi, Trump risponde sinteticamente: «Tu vuoi vendicarti». Quest'ultimo si può vedere nella clip.

In una democrazia funzionante, è compito dei media liberi mettere il dito in queste «ferite politiche». La rigorosa visione del potere di Trump, in cui le istituzioni statali sono usate come strumenti per obiettivi politici, minaccia di castrare questo settore.

Censura nel governo Trump?

Le società madri dei media devono essere costrette alla sottomissione, come nel caso della causa da 15 miliardi di dollari contro il «New York Times».

Se non si sta al gioco, non c'è nemmeno bisogno di bussare alla porta della nuova amministrazione se si ha bisogno di un'autorizzazione.

«Facciamo chiarezza su quello che è appena successo», riassume «Vox»: «A Jimmy Kimmel, un importante comico, è appena stata tolta la sua trasmissione perché all'amministrazione Trump non piaceva quello che aveva da dire e ha quindi minacciato il suo datore di lavoro fino a farlo tacere».

«Censura in tempo reale»: la cancellazione dello show di Jimmy Kimmel scuote e spaventa la libertà di parola», titola invece il britannico «Guardian».

L'attacco alla libertà di stampa negli Stati Uniti è in pieno svolgimento: presto le critiche si potranno leggere solo su Internet?