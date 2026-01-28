«Il fascismo americano è alle porte». Ecco la situazione a Minneapolis

Gli scontri fra polizia e manifestanti sono cominciati a seguito dell'uccisione di Renee Good. KEYSTONE

A Minneapolis, nello Stato americano del Minnesota, continuano le proteste contro l’ICE. Cinque punti mostrano quanto la situazione interna negli Stati Uniti sia ormai degenerata.

Hai fretta? blue News riassume per te A Minneapolis continuano le proteste contro l’ICE dopo la morte di Renee Good e di Alex Pretti durante un’operazione degli agenti federali.

Una giornalista parla apertamente di un clima da guerra civile negli Stati Uniti.

Il governo dopo aver rafforzato la presenza di agenti sembrava voler preparare anche un intervento militare. Dopo la seconda uccisione, viste le proteste persistenti però Donald Trump ha deciso di cambiare strategia.

Intanto parte della popolazione reagisce organizzando una resistenza armata per proteggere i migranti.

Le autorità federali rifiutano di indagare e arrivano a fermare persino cittadini nativi americani. Mostra di più

Una giornalista parla apertamente di guerra civile

«Come corrispondente estera di lungo corso ho raccontato guerre civili in ogni angolo del mondo», scriveva la columnist del «New York Times» Lydia Polgreen, pochi giorni prima della seconda uccisione di un cittadino americano a Minneapolis per mano dell'ICE, (l'Immigration and Customs Enforcement, è un'agenzia federale di polizia, ndr).

«Fino a non molto tempo fa avrei alzato gli occhi al cielo all’idea che una guerra civile potesse scoppiare da qualche parte in America, tantomeno nel mio Minnesota, un tempo così tranquillo».

La giornalista prosegue: «Eppure mi sono ritrovata lì, con gli occhi e la gola in fiamme mentre i lacrimogeni mi passavano sopra la testa, osservando agenti federali pesantemente armati irrompere in un quartiere residenziale tranquillo, a cinque miglia in linea d’aria dal sobborgo dove frequentavo la scuola media».

«A Minneapolis ho intravisto una guerra civile», scrive Polgreen nel suo reportage dal Minnesota, dove le proteste sono proseguite dopo la morte di Renee Nicole Good e si sono intensificate poi con la morte di Alex Pretti, ucciso sabato 25 gennaio.

Il procuratore generale dello Stato, Keith Ellison, prima del secondo morto affermava sul «New York Times»: «Non dobbiamo più chiederci che aspetto abbia il fascismo americano. È già davanti alla porta».

La militarizzazione del conflitto

Il Pentagono, poco prima dell'uccisione di Pretti, un infermiere che lavorava nelle cure intense di un ospedale per veterani, avrebbe messo in stato di allerta 1'500 soldati in Alaska, pronti a essere eventualmente inviati a Minneapolis.

Secondo il «New York Times», i militari erano destinati ad affiancare circa 3'000 funzionari federali già presenti in Minnesota, dove la logistica è stata rafforzata su più fronti.

L’Insurrection Act non è però ancora stato attivato, malgrado le minacce persistenti di Trump: senza il ricorso a questa legge, l’esercito non può essere impiegato sul territorio nazionale.

Ora l'inquilino della Casa Bianca, sommerso dalle critiche e ai minimi storici nei sondaggi di gradimento per la gestione della crisi che lui stesso ha innescato in Minnesota, ha fatto un piccolo passo indietro, sostituendo il controverso capo dell'ICE Greg Bovino con Tom Homan, noto come il «Border Czar» (lo zar dei confini) dell'amministrazione, che riferirà direttamente al presidente.

Esperti citati da «Defense News» settimana scorsa s'erano detti inoltre sorpresi dal fatto che i soldati in Alaska appartengano alla 11ª Divisione Aviotrasportata, addestrata specificamente al combattimento in condizioni di freddo estremo.

Una scelta che, alla luce delle mire di Trump sulla Groenlandia, alimenta sospetti e mostra quanto l’anno del tycoon stia iniziando in modo dirompente, non solo sul piano interno ma anche su quello della politica estera.

Resistenza armata della popolazione

Parallelamente, s'è organizzata anche una forma di resistenza tra i cittadini. Il «Philadelphia Inquirer» segnala l’emergere di un gruppo che si richiama alla tradizione delle «Pantere Nere» (Black Panthers).

Il Black Panther Party, movimento socialista attivo tra il 1966 e il 1982, affonda le sue radici nel nazionalismo nero americano.

Oggi alcuni attivisti ne riprendono l’approccio: consapevolezza dei propri diritti e presenza armata. Scortano migranti, anche con armi pesanti, per proteggerli dagli agenti dell’ICE. Tra loro c’è l’attivista Paul Birdsong.

«Una donna disarmata è stata uccisa dall’ICE», afferma Birdsong. Lui e il suo gruppo non intendono restare a guardare di fronte alla brutalità contro la popolazione. «Li chiameremo a rispondere delle loro azioni», promette, riferendosi senza mezzi termini ai «tiranni» e ai «bulli» inviati da Trump.

Le autorità federali fanno muro per il caso di Renee Good

L’agente federale coinvolto nell'episodio della morte di Renee Good non rischia alcuna indagine. Lo ha assicurato il vice procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche in un’intervista a Fox News: «Indaghiamo quando è opportuno farlo. Qui non lo è. Quindi no, non indaghiamo».

Eppure un’inchiesta del «New York Times» ha smentito la versione secondo cui l’auto di Good avrebbe urtato l’agente che ha sparato. Inoltre, come aggiunge «The Nation», la donna era ancora viva quando gli agenti dell’ICE impedirono a un medico di raggiungerla sul luogo dei fatti.

«Questo è il segnale più chiaro che abbiamo abbandonato la giustizia procedurale per entrare pienamente in un sistema orientato ai risultati», commenta il procuratore generale del Minnesota Keith Ellison.

A generare ulteriore confusione è stato un post su X del consigliere di punta di Trump, Stephen Miller, che ha ripostato alcuni messaggi che sostenevano che la polizia di Minneapolis si sarebbe ritirata. «Solo gli agenti federali fanno rispettare la legge», ha scritto Miller.

Nel caso di Alex Pretti l'amministrazione Trump fa un passo indietro?

Sebbene il presidente nell'uccisione di Pretti abbia inizialmente difeso l'operato degli agenti federali parlando di «autodifesa», ha recentemente dichiarato di volere un'«indagine onesta» e ha inviato lo «zar dei confini» per tentare una de-escalation della tensione a Minneapolis.

Il passo sembra essere dettato dal fatto che la versione ufficiale fornita subito dopo il dramma è contestata da almeno due testimoni oculari e da numerosi video amatoriali dalla cui analisi indicano che Pretti fosse disarmato e tenesse in mano solo un telefono cellulare prima di essere colpito.

C'è da segnalare che ci sono dei conflitti su chi debba condurre le indagini. In un primo momento le autorità federali hanno «rubato» l'inchiesta a quelle locali, che però ne hanno aperta una loro.

In effetti da un lato il Dipartimento della sicurezza interna (DHS) ha istituito un dossier interno, al quale pure l'FBI e la Homeland Security Investigations stanno collaborando.

Poi, vista la resistenza delle autorità federali, la procuratrice della contea di Hennepin, Mary Moriarty, ha avviato un'indagine autonoma e ha intentato una causa contro l'ICE, il DHS e la Border Patrol per garantire l'accesso alle prove.

Un giudice federale ha già emesso un ordine restrittivo temporaneo che impone al governo federale di preservare tutte le prove relative alla morte di Pretti.

Giova ricordare che dal rapporto preliminare inviato al Congresso il 28 gennaio ha rivelato che due agenti federali hanno esploso colpi d'arma da fuoco (circa 10 in totale). Contrariamente alle prime dichiarazioni ufficiali, il testo non menziona che Pretti stesse impugnando o cercando di estrarre un'arma al momento degli spari.

Anche i nativi americani rischiano la deportazione. Ma verso dove?

Il 16 gennaio agenti dell’ICE hanno arrestato a Minneapolis quattro nativi americani, membri della tribù Oglala provenienti dal vicino Stato del South Dakota occidentale. Secondo l'ABC, sono stati trasferiti in centri di detenzione dell’ICE in Minnesota.

Ma dove si vorrebbe deportare dei nativi americani? E perché non vengono rilasciati? Le autorità fornirebbero informazioni solo se gli Oglala accettassero di firmare un accordo di immigrazione con l’ICE.

Una proposta che il capo tribale, Emergent Star, ha già respinto, riferisce l’emittente statunitense.