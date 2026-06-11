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Ecco perché Il favorito alle presidenziali in Colombia sarebbe incompatibile a rivestire la carica, secondo i giuristi 

SDA

11.6.2026 - 17:45

Il passaporto americano del favorito alle elezioni presidenziali in Colombia, Abelardo de la Espriella, potrebbe rappresentare un problema (foto d'archivio).
Il passaporto americano del favorito alle elezioni presidenziali in Colombia, Abelardo de la Espriella, potrebbe rappresentare un problema (foto d'archivio).
Keystone

Un gruppo di oltre 20 ex magistrati dell'Alta corte e riconosciuti costituzionalisti colombiani sostiene che la nazionalità statunitense del candidato della destra Abelardo de la Espriella sarebbe incompatibile con l'eventuale esercizio della presidenza del paese.

Keystone-SDA

11.06.2026, 17:45

11.06.2026, 18:03

Il ballottaggio del 21 giugno vedrà contrapposti de la Espriella e il candidato della sinistra Iván Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro.

Al primo turno, il candidato conservatore ha ottenuto il 43,74% delle preferenze, superando il 40,90% di Cepeda. L'avvocato e uomo d'affari di 47 anni è dato per favorito dai sondaggi anche al secondo turno.

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