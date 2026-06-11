Il passaporto americano del favorito alle elezioni presidenziali in Colombia, Abelardo de la Espriella, potrebbe rappresentare un problema (foto d'archivio). Keystone

Un gruppo di oltre 20 ex magistrati dell'Alta corte e riconosciuti costituzionalisti colombiani sostiene che la nazionalità statunitense del candidato della destra Abelardo de la Espriella sarebbe incompatibile con l'eventuale esercizio della presidenza del paese.

Keystone-SDA SDA

Il ballottaggio del 21 giugno vedrà contrapposti de la Espriella e il candidato della sinistra Iván Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro.

Al primo turno, il candidato conservatore ha ottenuto il 43,74% delle preferenze, superando il 40,90% di Cepeda. L'avvocato e uomo d'affari di 47 anni è dato per favorito dai sondaggi anche al secondo turno.