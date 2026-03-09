Il figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, Modshtaba, assumerà la carica di leader religioso in Iran. Keystone/Iran state TV via AP

Il figlio Mojtaba Khamenei subentra al padre come nuova Guida suprema. Da Israele e dagli Stati Uniti arrivano già minacce. Ecco cosa si sa del nuovo capo di Stato.

Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, è stato nominato nuova Guida suprema dal Consiglio degli Esperti iraniano.

Ora ha l'ultima parola sulle questioni politiche e militari.

Israele e gli Stati Uniti hanno risposto con minacce: Donald Trump ha definito Khamenei «inaccettabile» e ha suggerito che non rimarrebbe in carica a lungo senza l'approvazione di Washington. Mostra di più

L'Iran ha nominato come suo successore il figlio della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo israeliano. D'ora in poi, il 56enne Mojtaba Khamenei avrà l'ultima parola in tutte le questioni politiche e militari.

L'esercito israeliano ha già minacciato che nemmeno lui è al sicuro. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva già fatto commenti simili.

Mojtaba Khamenei è stato nominato dal cosiddetto Consiglio degli Esperti, il più importante organo religioso iraniano. Poco dopo, Trump ha dichiarato al quotidiano «Times of Israel» in una breve telefonata: «Vedremo cosa succederà».

Qualche ora prima aveva dichiarato ad «ABC News» che il prossimo capo di Stato iraniano «non resterà in carica a lungo» se non avrà l'approvazione di Washington.

Trump aveva recentemente dichiarato al portale di notizie «Axios» che Mojtaba Khamenei per lui era «inaccettabile».

Mojtaba Khamenei partecipa alla manifestazione annuale del Quds Day o Giorno di Gerusalemme a Teheran il 31 maggio 2019. Symbolbild: Vahid Salemi/AP/dpa

Cosa si sa del nuovo capo di Stato

Negli ultimi anni la nuova Guida suprema iraniana non è mai apparsa in pubblico. Non è chiaro quale sia la posizione politica del 56enne.

Si dice che abbia ottimi legami con le Guardie rivoluzionarie e che probabilmente continuerà il percorso implacabile del padre, ucciso a Teheran il 28 febbraio.

Secondo un'analisi del think tank Atlantic Council, è considerato un agente della repressione di Stato in Iran. I militari israeliani hanno avvertito l'Iran in farsi sulla piattaforma X: «La mano dello Stato di Israele continuerà a perseguire qualsiasi successore e chiunque cerchi di nominare un successore».

Nella notte, l'aviazione israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi nel centro del Paese, secondo quanto riferito dall'esercito. Inoltre sono state nuovamente attaccate le infrastrutture della milizia Hezbollah nella capitale libanese Beirut, alleata dell'arcinemico Iran. Durante la notte l'Iran ha anche attaccato nuovamente Israele con missili.

Israele prepara la prossima ondata di attacchi

Sabato sera l'esercito israeliano ha bombardato strutture di stoccaggio del petrolio a Teheran.

Gli attacchi sono andati ben oltre le aspettative degli Stati Uniti, che Israele aveva informato in anticipo, come riporta sempre il portale statunitense «Axios».

Secondo un funzionario statunitense, uno israeliano e un'altra fonte, ciò ha portato al primo disaccordo significativo tra i due alleati dall'inizio della guerra, poco più di una settimana fa.

Secondo il segretario all'Energia Chris Wright, gli Stati Uniti non hanno intenzione di attaccare l'industria petrolifera iraniana. «Gli Stati Uniti non stanno prendendo di mira le infrastrutture energetiche», ha dichiarato Wright alla «CNN».

Secondo «Axios», gli Stati Uniti temono che gli attacchi israeliani alle infrastrutture che servono la popolazione iraniana possano ritorcersi contro a livello strategico. Si teme che possano contribuire a rafforzare la leadership di Teheran e a far salire ulteriormente il prezzo del petrolio.

Per la prima volta da anni, il prezzo è salito sopra la soglia dei 100 dollari.

