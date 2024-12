Quale sarà il ruolo di Melania Trump in veste di First Lady?

Secondo i media statunitensi non è chiaro se la futura First Lady Melania Trump si trasferirà definitivamente alla Casa Bianca. KEYSTONE

Durante il primo mandato del marito, Melania Trump si è distinta dalle altre First Lady. Questo potrebbe essere ancora più vero nei nuovi anni di mandato del marito Donald Trump.

Donald Trump siederà alla Casa Bianca senza la moglie? Potrebbe accadere. Non è chiaro se la futura First Lady Melania Trump si trasferirà definitivamente al centro del Governo di Washington. Il fatto che la questione venga sollevata è insolito e la dice lunga sul rapporto tra la coppia.

Per quanto l'ex e prossimo presidente degli Stati Uniti ami rompere con le convenzioni politiche, il modo in cui la moglie affronta il suo ruolo è altrettanto idiosincratico. Il mondo si sta preparando ad anni caotici per il secondo mandato del repubblicano.

E cosa possiamo aspettarci da Melania nel suo secondo mandato come moglie del presidente?

Solo part-time alla Casa Bianca?

Il canale televisivo «CNN» ha recentemente riferito, citando persone a lei vicine, che è piuttosto improbabile che la 54enne viva permanentemente alla Casa Bianca durante il secondo mandato del marito.

Trascorrerà invece la maggior parte del suo tempo viaggiando tra la tenuta di Palm Beach, in Florida, e New York, dove studia il figlio Barron.

Tuttavia dovrebbe essere presente agli eventi importanti alla Casa Bianca e lascerà il proprio segno come First Lady. Finora non ci sono stati annunci ufficiali in tal senso.

Nel primo mandato del marito come presidente, la nativa di Novo Mesto in Slovenia si era trasferita alla Casa Bianca con qualche mese di ritardo. All'epoca, aveva aspettato che il figlio terminasse l'anno scolastico.

Le speculazioni sul fatto che questa volta potrebbe non trasferirsi davvero a Washington e che potrebbe essere presente solo part-time hanno attirato l'attenzione e hanno suscitato domande da parte del futuro presidente.

Se deve essere

Quando gli è stato chiesto se la moglie sarebbe stata al suo fianco alla Casa Bianca durante il nuovo mandato, il 78enne ha dato una risposta un po' sconnessa in un'intervista alla rivista Time: «Oh sì, lo è stata, è stata molto, è diventata molto attiva verso la fine».

Non è chiaro se si riferisse alla fine del suo primo mandato o alla fase finale della sua campagna elettorale. Poi ha aggiunto: «Sarà attiva quando dovrà esserlo».

Poche settimane fa, evidentemente, non era «obbligata» a presenziare secondo questa definizione. Quando Trump è stato ricevuto alla Casa Bianca dall'incumbent democratico Joe Biden, poco dopo la sua vittoria elettorale a metà novembre, lei non si è presentata

Ha rifiutato l'invito della First Lady uscente Jill Biden ed è rimasta fuori dall'evento altamente simbolico di Washington a causa di altri impegni, secondo la spiegazione ufficiale.

In un comunicato del suo ufficio si legge che ha augurato al marito ogni successo. Alcuni osservatori hanno visto in questa decisione un'anticipazione del fatto che nei prossimi anni potrebbe diventare una First Lady ancora più rara di quanto non sia stata la prima volta.

Nessun ruolo nella campagna elettorale

L'ex modella non è apparsa quasi per nulla durante la campagna elettorale. A differenza del solito, non ha tenuto un discorso alla grande conferenza del partito repubblicano in estate. Inoltre, non ha preso parte a quasi nessun altro evento della campagna elettorale, né ha organizzato eventi in solitaria per il marito.

Per molti mesi è apparsa solo occasionalmente al fianco del marito o lo ha raggiunto brevemente sul palco per una foto. E in queste poche occasioni, è sembrato un po' imbarazzante quando i due si sono salutati con baci a destra e a manca. La coppia non è sembrata particolarmente intima.

Televendita a colazione

Al contrario, la signora Trump è stata recentemente molto attiva nella promozione delle sue memorie. Il libro dal titolo sintetico «Melania», che non fornisce approfondimenti sulla sua vita interiore, è diventato un bestseller.

Inoltre è apparsa più volte in televisione per un mix di interviste e televendite per promuovere il libro, ma anche gioielli e decorazioni per l'albero di Natale.

«È un grande regalo e un grande oggetto da collezione», ha commentato parlando di una collana della sua collezione.

Durante una delle sue apparizioni, le è stato chiesto se fosse desiderosa di diventare di nuovo First Lady. «Non ho paura, perché questa volta è diverso», ha risposto, «ho molta più esperienza, molta più conoscenza. Sono già stata alla Casa Bianca».

Quindi sapeva esattamente cosa aspettarsi e chi portare nella sua squadra e non è sembrata molto entusiasta.

Lo stile nel primo round

Già durante il primo mandato di Trump (dal 2017 al 2021), la moglie si è distinta dalle altre First Lady. Sebbene all'epoca fosse spesso presente a eventi prestigiosi, rilasciava solo poche dichiarazioni proprie e tendeva a fare notizia con le scelte di moda e le decorazioni natalizie alla Casa Bianca.

Un viaggio in solitaria in Africa, ad esempio, è stato ricordato soprattutto per una serie di foto di vari outfit e pose: con un cappello Panama bianco e nero davanti alle piramidi in Egitto, con un cappello tropicale durante un safari in Kenya e altri outfit che ricordavano fortemente ai critici il dominio coloniale in Africa.

Da quando ha lasciato la Casa Bianca, a gennaio del 2021, ha anche utilizzato il tempo a disposizione - meno di altre first lady - per sfruttare la sua celebrità a scopi benefici.

I media statunitensi hanno riferito che si è occupata principalmente del figlio, circondandosi di una ristretta cerchia di familiari, amici, del suo stilista e godendo della sua privacy.

Tuttavia, in questo periodo si è fatta vedere poco in pubblico. Ora tornerà presto sotto i riflettori, che le piaccia o no.