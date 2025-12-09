  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Il Giappone contro la proposta di usare i beni russi congelati per dare sostegno a Kiev

SDA

9.12.2025 - 09:10

La Commissione europea auspica che gli Stati membri dell'UE possano raggiungere un accordo sull'utilizzo di beni russi sanzionati per fornire sostegno finanziario all'Ucraina. (Foto simbolica)
La Commissione europea auspica che gli Stati membri dell'UE possano raggiungere un accordo sull'utilizzo di beni russi sanzionati per fornire sostegno finanziario all'Ucraina. (Foto simbolica)
Keystone

Il Giappone ha respinto la proposta dell'Unione Europea di aderire all'iniziativa di Bruxelles volta a utilizzare i beni statali russi congelati per fornire sostegno finanziario all'Ucraina. Lo scrive Politico.

Keystone-SDA

09.12.2025, 09:10

09.12.2025, 09:15

Secondo il media, ieri, durante un incontro virtuale dei ministri delle finanze del G7, Tokyo ha risposto freddamente alla richiesta di Bruxelles di applicare i meccanismi europei per il trasferimento all'Ucraina del valore monetario degli asset sovrani russi detenuti presso la belga Euroclear.

Il Giappone avrebbe segnalato di non essere in grado di utilizzare circa 30 miliardi di dollari di beni russi congelati detenuti sul suo territorio per erogare un prestito all'Ucraina, hanno riferito a Politico due diplomatici dell'UE informati sulle discussioni. Per il quotidiano statunitense, il ministro delle finanze giapponese Satsuki Katayama ha escluso l'utilizzo di risorse russe a causa di problemi legali.

La Commissione europea auspica che gli Stati membri dell'UE possano raggiungere un accordo sull'utilizzo di un massimo di 210 miliardi di euro di beni russi sanzionati prima del vertice del 18 dicembre. Tuttavia, il governo belga, Stato presso cui sono depositati questi fondi, si oppone per timore che il Belgio possa dover un giorno rimborsare l'intero importo, se le circostanze dovessero cambiare e la Russia dovesse esigere la restituzione dei fondi.

Una delle condizioni poste dal Belgio è allora che anche altri paesi del G7 al di fuori dell'Ue forniscano all'Ucraina prestiti finanziati dai beni russi congelati che detengono nelle loro giurisdizioni. Tuttavia, Stati Uniti e Giappone si sono rifiutati di aderire alla proposta di Bruxelles.

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Wanna Marchi shock: a 83 anni si tatua la sua frase più famigerata e controversa
Sicurezza garantita alla famiglia di Harry? Archie e Lilibet potrebbero riabbracciare re Carlo
Donna annega nel Verbano, il suo cadavere trovato nei pressi del Porto patriziale di Ascona
Ecco i finalisti del Grande Fratello 2025, tra colpi di scena e televoti lampo

Altre notizie

Dopo le inondazioni. L'Indonesia manda gli elefanti a rimuovere le macerie

Dopo le inondazioniL'Indonesia manda gli elefanti a rimuovere le macerie

Guerra in Ucraina. Il Papa a Zelensky: «Bisogna proseguire il dialogo, serve una pace giusta e duratura»

Guerra in UcrainaIl Papa a Zelensky: «Bisogna proseguire il dialogo, serve una pace giusta e duratura»

Ritorno al potere. Il populista Andrej Babis nominato premier in Repubblica ceca

Ritorno al potereIl populista Andrej Babis nominato premier in Repubblica ceca