Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha intentato una causa per diffamazione contro Fox News, sostenendo che il canale conservatore dovrebbe pagargli 787 milioni di dollari per aver affermato di aver mentito su una telefonata tra lui e il presidente degli Stati Uniti.

Gavin Newsom chiede a Fox News 787 milioni di dollari, l'incredibile cifra che il canale ha pagato per evitare una causa per diffamazione con il produttore di macchine Dominion Voting Systems, accusato di aver contribuito a truccare le elezioni presidenziali del 2020 (archivio). ATS

Keystone-SDA ATS

La telefonata, fatta la sera prima che Donald Trump annunciasse l'invio di truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles in seguito alle manifestazioni che contestavano la sua politica sull'immigrazione, è parte della controversia sul fatto che il presidente avesse o meno avvertito il governatore.

Newsom, che insiste sul fatto di non essere mai stato avvertito, nella sua denuncia accusa Fox News di aver «deliberatamente distorto i fatti» riguardo alla tempistica della chiamata, accusandola di essere «bugiarda».

I 787 milioni di dollari che chiede sono la cifra esorbitante che il network ha pagato per evitare una causa per diffamazione con il produttore di macchine Dominion Voting Systems, che ha regolarmente accusato contro ogni evidenza di aver contribuito a truccare le elezioni presidenziali del 2020, perse da Donald Trump, a favore di Joe Biden.

Ritiro e scuse? Dipende tutto da Fox News

«Se Fox News vuole mentire al popolo americano per conto di Donald Trump, deve affrontarne le conseguenze, come ha fatto nel caso Dominion», ha dichiarato Newsom, considerato negli Stati Uniti come un possibile candidato democratico alle presidenziali del 2028.

Fox News ha denunciato una denuncia «futile» che mira a «imbavagliare la libertà di espressione».

In realtà, sia la Casa Bianca che Gavin Newsom hanno riconosciuto che una telefonata è avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno, poche ore prima che Trump annunciasse il dispiegamento della Guardia Nazionale.

Il contenuto della telefonata non è stato reso noto e il governatore ha sempre sostenuto che non si è parlato di inviare i militari.

Fox News ha tagliato un pezzo di audio

Tre giorni dopo, il 10 giugno, quando anche 700 Marines sono arrivati come rinforzi su ordine di Trump, il presidente ha assicurato alla stampa di aver parlato «il giorno prima» con Newsom della sua decisione di inviare i militari, affermazione che Newsom ha immediatamente contestato sul social network X quel giorno.

«Non c'è stata nessuna chiamata. Nemmeno un messaggio vocale», ha scritto sul social network.

La sera del 10 giugno, Fox News ha trasmesso un estratto delle dichiarazioni di Trump su una chiamata a Newsom, ma ha rimosso l'affermazione del presidente che era avvenuta «il giorno prima», secondo la denuncia.

Un presentatore del canale, Jesse Waters, ha accusato il governatore californiano di aver mentito.

I suoi avvocati hanno inviato una lettera a Fox News spiegando che Newsom avrebbe ritirato la causa se il canale avesse ritrattato la dichiarazione e si fosse scusato pubblicamente.