Si aprono delle crepe nel governo iraniano che in meno di 24 ore ha perso il ministro dell'Economia e delle Finanze, Abdolnaser Hemmati, sfiduciato dal Parlamento, e anche il più noto tra i suoi vicepresidenti, Javad Zarif, che ha rassegnato le dimissioni.

Mohammad Javad Zarif nel 2021. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

La mozione di sfiducia che ha destituito Hemmati è arrivata in un contesto di forte deprezzamento della moneta nazionale, che recentemente ha toccato il minimo storico contro il dollaro a oltre 900.000 rial, e di un'inflazione galoppante, oltre il 31%, che sta strangolando le famiglie.

Una situazione appesantita anche dalle sanzioni economiche americane e la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre nuovamente una «massima pressione» nei confronti di Teheran.

A poche ore dalla sfiducia del ministro dell'Economia, sono arrivate le dimissioni del vicepresidente Zarif, tra i politici iraniani più noti anche a livello internazionale, considerato il suo ruolo per arrivare all'accordo sul nucleare iraniano, noto come Jcpoa, nel 2015 quando era ministro degli Esteri.

Zarif ha dichiarato di essersi dimesso su consiglio del Capo della Magistratura, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, per contribuire ad alleviare la pressione sull'amministrazione di Masoud Pezeshkian, il politico «riformista» eletto presidente la scorsa estate, in elezioni che hanno visto un'astensione superiore alla metà degli aventi diritto.

Zarif ha dichiarato che tornerà «a insegnare all'università per evitare ulteriori pressioni sull'amministrazione» di Pezeshkian, che per il momento non ha ancora deciso se accettare o meno le dimissioni.

Solo contro tutti?

Da quando era stato nominato, Zarif aveva incontrato l'opposizione dei deputati più conservatori che ritenevano il suo incarico illegale, in quanto suo figlio è nato negli Stati Uniti e sarebbe cittadino di entrambi i Paesi, mentre la legge non permette a chi ha parenti con doppia cittadinanza di ricoprire posizioni di governo sensibili.

Nei mesi scorsi, anche il presidente del Parlamento iraniano, il conservatore Mohammad-Bagher Ghalibaf, si era schierato per questo motivo contro Zarif.

Sebbene non siano apparentemente collegate, le dimissioni del vicepresidente e la sfiducia verso il ministro dell'Economia indicano debolezza all'interno del governo iraniano e dimostrano il fatto che la capacità di prendere decisioni resta soprattutto nelle mani della Guida suprema, Ali Khamenei, e dei conservatori più intransigenti all'interno del sistema della Repubblica islamica.

Un possibile motivo c'è

Alcuni analisti ritengono che tra i motivi delle dimissioni di Zarif ci sia anche il fatto che Pezeshkian abbia annunciato che non intende avere colloqui con gli Usa, dimostrando di avere ceduto alle pressioni dei conservatori vicini a Khamenei.

Durante la seduta parlamentare che ha sfiduciato il ministro dell'Economia, Pezeshkian ha infatti dichiarato obbedienza alla recente richiesta della Guida suprema che aveva esplicitamente vietato negoziati con gli Stati Uniti.

Nei mesi scorsi invece aveva dimostrato apertura rispetto a possibili colloqui con gli Usa ed era stato eletto dopo una campagna elettorale dove aveva promesso che con la sua amministrazione l'Iran sarebbe stato più aperto a contatti, anche con l'Occidente.