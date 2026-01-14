Candele per i prigionieri politici accese a Caracas Keystone

A una settimana dall'annuncio del presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, del rilascio di un «numero significativo di prigionieri politici», nelle ultime ore sono stati liberati 11 giornalisti e operatori dei media venezuelani dalle carceri del Paese.

Lo riferisce il Sindacato Nazionale degli Operatori della Stampa (SNTP). Altri 24 sono ancora detenuti. Il sindacato ha ribadito che tutti questi arresti non erano legati ad attività criminali comprovate, ma piuttosto alla pratica del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o all'attivismo politico dei giornalisti.