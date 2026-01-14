  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Venezuela Il governo do Caracas libera 11 giornalisti

SDA

14.1.2026 - 17:07

Candele per i prigionieri politici accese a Caracas
Candele per i prigionieri politici accese a Caracas
Keystone

A una settimana dall'annuncio del presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, del rilascio di un «numero significativo di prigionieri politici», nelle ultime ore sono stati liberati 11 giornalisti e operatori dei media venezuelani dalle carceri del Paese.

Keystone-SDA

14.01.2026, 17:07

14.01.2026, 17:20

Lo riferisce il Sindacato Nazionale degli Operatori della Stampa (SNTP). Altri 24 sono ancora detenuti. Il sindacato ha ribadito che tutti questi arresti non erano legati ad attività criminali comprovate, ma piuttosto alla pratica del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o all'attivismo politico dei giornalisti.

I più letti

Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci
Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?
«Irruzione dei pasdaran nelle case delle famiglie dei manifestanti morti»

Altre notizie

Principe in esilio. Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?

Principe in esilioUn nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?

Medio Oriente. Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

Medio OrienteWitkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

Su richiesta della Danimarca. La Svezia invia personale militare in Groenlandia per rafforzare la sicurezza

Su richiesta della DanimarcaLa Svezia invia personale militare in Groenlandia per rafforzare la sicurezza