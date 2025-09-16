  1. Clienti privati
«Brutte notizie» Il killer di Kirk avrebbe confessato l'omicidio su una chat di Discord

Sven Ziegler

16.9.2025

Tyler Robinson è il presunto killer che avrebbe sparato e ucciso l'attivista ultraconservatore Charlie Kirk.
Tyler Robinson è il presunto killer che avrebbe sparato e ucciso l'attivista ultraconservatore Charlie Kirk.
AP

Poco prima del suo arresto, Tyler Robinson, il sospettato  nell'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk avrebbe confessato la sua colpa in una chat di Discord.

,

Agence France-Presse, Sven Ziegler

16.09.2025, 18:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il sospettato Tyler Robinson, 22 anni, avrebbe confessato il reato in un messaggio su Discord.
  • Il «Washington Post» ha raccolto gli screenshot della chat sulla piattaforma di messaggistica.
  • Il giovane si è consegnato alle autorità poco dopo.
Mostra di più

Sono emersi nuovi dettagli sul caso dell'omicidio di Charlie Kirk. Il sospettato Tyler Robinson, 22 anni, avrebbe ammesso le sue responsabilità in una chat su Discord, poche ore prima di consegnarsi alle autorità.

Come riporta il «Washington Post», ha aperto la chat con le parole: «Hey ragazzi, ho delle cattive notizie per voi. Sono stato io ieri all'UVU. Mi dispiace per tutto questo».

L'abbreviazione UVU sta per la Utah Vally University, l'ateneo dove Robinson avrebbe ucciso Kirk.

Poco dopo ha scritto un altro messaggio in cui annunciava il suo imminente arresto: «Tra qualche istante mi arrenderò tramite un amico sceriffo, grazie per tutti i bei momenti e le risate, siete stati tutti fantastici, grazie a tutti per tutto».

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno confermato al giornale l'autenticità dei messaggi, di cui sono disponibili anche gli screenshot.

Le autorità stanno esaminando i messaggi

Nelle chat circolavano anche dichiarazioni scherzose o contraddittorie. Ad esempio, il sospettato ha affermato che un «sosia» voleva incastrarlo per il reato.

In un'altra chat ha scritto di essere in realtà lo stesso Kirk e di voler lasciare la politica per costruirsi una nuova vita in Kansas. Ha anche parlato della presenza di scritte che avrebbe gravato sulle sue munizioni. Queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente.

La procura statunitense sta ora valutando quali di questi messaggi saranno ammessi come prova nel processo. Per la famiglia della vittima e i suoi sostenitori, sono un'ulteriore prova che l'uomo è il colpevole.

Terremoto politico

L'omicidio di Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice Turning Point USA e stretto alleato del presidente Donald Trump, ha scatenato un terremoto politico negli Stati Uniti.

Alla cerimonia commemorativa al Kennedy Center di Washington, centinaia di persone hanno tenuto in mano delle candele e cantato inni.

Il presidente ha parlato di un «vile attacco alla libertà di parola» e ha annunciato una dura risposta alla violenza di matrice politica.

Trump ha poi incolpato la «sinistra radicale» per la morte di Kirk, ma finora non ci sono prove attendibili di questa affermazione.

