In Kosovo si sono tenuti oggi gli ultimi comizi in vista delle elezioni parlamentari di domenica, che vedono favorito il partito «Vetevendosje» (Autodeterminazione, VV), una formazione della sinistra nazionalista guidata dal premier Albin Kurti.

Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in un'immagine d'archivio. KEYSTONE/AP Photo/Visar Kryeziu

Keystone-SDA SDA

I temi prevalenti della breve ma intensa campagna elettorale sono stati quelli economici – aiuti ai produttori locali, la riduzione dell'Iva, sovvenzioni ai giovani, la disoccupazione, gli alti tassi di interesse sui prestiti, la mancanza di infrastrutture – mentre si è parlato molto poco del dialogo con la Serbia sotto l'egida Ue e delle prospettive di una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado, imprescindibile per l'integrazione europea alla quale puntano entrambe le parti.

Il partito maggioritario di Kurti, che nel voto di quattro anni fa ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze ma che i sondaggi danno in calo, ha insistito anche sulla lotta alla corruzione dilagante e sul miglioramento della pubblica amministrazione avendo come obiettivo un aumento della trasparenza e dell'efficienza nell'opera di governo. Sono tre le principali forze schierate all'opposizione, tutte di orientamento di destra o centrodestra.

Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), il cui candidato a premier è Bedri Hamza, ha promesso tra l'altro di aumentare gli stipendi del 50% nel giro di un anno e creare nuove opportunità di lavoro, migliorando il livello di vita della popolazione. La Lega democratica del Kosovo (Ldk), che candida Lumir Abdixhiku alla guida del governo, ha centrato il suo programma sull'ammodernamento delle infrastrutture e il miglioramento di servizi pubblici e istruzione.

Terza forza di opposizione è una coalizione guidata dalla Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) alla quale aderiscono l'Iniziativa socialdemocratica (Nisma) e la Lista conservatrice del Kosovo (Lkk), con l'ex premier Ramush Haradinaj candidato alla guida del governo. Tra le promesse di tale coalizione, l'adesione rapida e diretta del Kosovo alla Nato, e un aumento dello stipendio medio a oltre mille euro, oltre al rafforzamento dello stato di diritto e al miglioramento dello standard di vita.

Le minoranze insistono sulla tutela dei diritti

Le minoranze, che hanno diritto complessivamente a 20 seggi nel parlamento di Pristina che ne conta 120, hanno insistito sulla tutela di diritti e sulla piena integrazione nella società kosovara. A rappresentare i serbi – circa 100 mila su una popolazione di quasi 2 milioni di abitanti – vi sono sei formazioni, anche se il maggiore e principale partito è Srpska Lista (SL), legato a doppio filo a Belgrado e al presidente Aleksandar Vucic.

Gli altri sono meno intransigenti con Pristina e più disposti a collaborare con la dirigenza di etnia albanese. SL monopolizza praticamente la rappresentanza serba nel parlamento kosovaro, dove detiene tutti i dieci seggi spettanti per legge alla popopolazione serba locale (metà dei seggi spettanti alle minoranze). Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli della dirigenza di Belgrado a votare per SL, unica forza ritenuta in grado di rappresentare al meglio i diritti dei serbi locali.

I poco più di 2 milioni di elettori (dei quali 105 mila all'estero) potranno scegliere domani fra 1'280 candidati in lizza in rappresentanza di 28 fra partiti, movimenti, coalizioni, liste civiche. La diaspora ha già votato per posta o lo fa oggi nelle ambasciate e consolati. Per la prima volta votano 100 mila giovani, con il voto monitorato da un centinaio di osservatori della Ue e del Parlamento europeo. Con le modifiche di legge è stata abolita la giornata di silenzio elettorale, che scatterà con l'apertura dei seggi alle 7 e durerà fino alla loro chiusura alle 19.