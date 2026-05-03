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Medio Oriente Il Kuwait non ha esportato nessun barile di greggio ad aprile, è la prima volta in 30 anni

SDA

3.5.2026 - 08:12

La raffineria Mina Al-Ahmadi in Kuwait: lo scorso mese di aprile non è stato esportato neppure un barile di petrolio.
La raffineria Mina Al-Ahmadi in Kuwait: lo scorso mese di aprile non è stato esportato neppure un barile di petrolio.
Keystone

Nell'aprile del 2026, il Kuwait ha esportato zero barili di petrolio greggio per la prima volta dalla fine della Guerra del Golfo, secondo quanto riportato da TankerTrackers.com, un sito web che monitora le spedizioni internazionali di petrolio. Lo scrive al Jazeera.

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:12

03.05.2026, 08:15

Sebbene il Kuwait continui a produrre petrolio, che in parte viene stoccato e in parte trasformato in prodotti raffinati, alcuni dei quali vengono esportati, nell'aprile del 2026 non è stata esportata alcuna quantità di petrolio greggio a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, una situazione che non si verificava dal 1991.

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