Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel. KEYSTONE

Cuba non è il Venezuela: il governo dell'Avana è aperto al dialogo ma Washington non pensi di ripetere quello che ha fatto a Caracas, cioè decidere a suo piacimento la futura guida politica dell'Isola.

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È il messaggio, senza giri di parole, che il presidente cubano Miguel Díaz-Canel lancia a Donald Trump, nella sua prima intervista a una tv americana, la Nbc News, in un momento molto delicato in cui, tra mille difficoltà, stanno proseguendo i colloqui tra il castrismo e la Casa Bianca.

Diaz-Canel non ha nascosto la sua irritazione quando la conduttrice del programma «Meet the Press», Kristen Welker, gli ha chiesto se sarebbe stato «disposto a dimettersi per salvare il suo Paese».

Ha risposto piccato: «Questa domanda la fa anche ad altri presidenti? La fa a Trump? È sua o viene dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti?».

«Le dimissioni non fanno parte del nostro vocabolario»

Quindi ha aggiunto molto determinato: «A Cuba le persone che ricoprono posizioni di leadership non sono elette e non hanno un mandato dal governo statunitense. Siamo uno stato libero e sovrano. Godiamo di autodeterminazione e indipendenza e non siamo soggetti ai progetti degli Stati Uniti. È il popolo cubano che decide se io sono all'altezza del mio compito, non gli Usa».

Per poi concludere in modo lapidario: «Le dimissioni non fanno parte del nostro vocabolario».

Insomma, un modo chiaro per puntare un paletto e bocciare l'ipotesi del «modello Venezuela», un «chavismo senza Maduro», anche per gestire la transizione a Cuba.

Il presidente cubano ha quindi ribadito che il suo governo «ha interesse a dialogare su qualsiasi tema».

Ma questo confronto «non deve porre condizioni, non deve esigere un cambio nel sistema politico cubano».

Accuse di pressioni

Accanto al dialogo proseguono comunque le scaramucce diplomatiche: il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, ha accusato gli Stati Uniti di «perseguitare, fare pressioni ed estorcere denaro» ad altri governi affinché pongano fine «con falsi pretesti» alla presenza delle Brigate mediche cubane nei loro territori.

Il suo post su X arriva all'indomani della pubblicazione di un rapporto della Commissione interamericana per i diritti umani (Iachr) basato sulle testimonianze di 71 professionisti cubani in 109 Paesi, le quali documentano trattenute salariali tra il 70% e il 90%, confisca di documenti, sorveglianza politica e minacce contro i familiari.

Guatemala, Honduras, Giamaica e Guyana hanno recentemente rescisso questi accordi (alcuni dei quali in vigore da 25 anni) che consentivano l'impiego di medici dell'isola.

Mosca in visita

Nel frattempo a L'Avana è arrivato il vice ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Ryabkov, ricevuto con tutti gli onori dai vertici castristi.

Mosca fa sapere che nel corso dell'incontro «è stato ribadito il fermo impegno della Federazione Russa a fornire a Cuba il sostegno necessario, compreso l'aiuto materiale, nella sua giusta lotta per la difesa della sovranità statale».

Aiuti sempre più necessari a una popolazione ridotta allo stremo, fiaccata dalla gravissima crisi economica e dai continui blackout.