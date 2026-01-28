Accompagnato da alti funzionari e dalla sua giovane e inseparabile figlia Ju-ae, Kim ha assistito al test del lanciarazzi multiplo di «grosso calibro» che ha interessato quattro missili, tutti a corto raggio. KEYSTONE/EPA/KCNA

Il leader nordcoreano Kim Jong-un testa un nuovo sistema missilistico multiplo di calibro maggiorato e progettato per attacchi specifici, anticipando che svelerà a breve i progetti per irrobustire le sue forze nucleari.

Keystone-SDA SDA

Tra le iniziative per aumentare la deterrenza contro gli scenari di guerra atomica e alla luce degli attacchi chirurgici USA contro il Venezuela e quelli possibili contro l'Iran, lo standard di lanciatori aggiornato consentirebbe al Paese di «impiegare le sue caratteristiche più potenti nel modo più appropriato ed efficace», ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna, illustrando gli eventi andati in scena martedì, senza fornire altri dettagli.

Nella stesa occasione, il leader ha anticipato che renderà pubblici i piani per intensificare le forze nucleari nordcoreane nel corso del prossimo congresso del Partito dei Lavoratori – il primo in cinque anni – atteso a febbraio.

Accompagnato da alti funzionari e dalla sua giovane e inseparabile figlia Ju-ae, Kim ha assistito al test del lanciarazzi multiplo di «grosso calibro» che ha interessato quattro missili, tutti a corto raggio.

Il test si è rivelato «di grande importanza»

«Il risultato e il significato delle attività saranno fonte di straziante agonia mentale e di seria minaccia per le forze che tentano di provocare uno scontro militare con noi», ha tuonato il maresciallo.

Malgrado lo sviluppo del sistema «non sia stato semplice», il leader ha affermato che il test si è rivelato «di grande importanza per l'efficacia del nostro deterrente strategico». E ha indicato anche «significativi miglioramenti nella potenza d'attacco, nella mobilità e nella precisione dell'arma».

Le foto a corredo diffuse dai media statali hanno mostrato Kim e la figlia mentre seguono le operazioni che hanno visto i missili «colpire un bersaglio» sistemato nelle acque a 358,5 chilometri di distanza dalla costa orientale nordcoreana, nel mar del Giappone.