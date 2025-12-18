Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (sinistra) e il primo ministro italiano Giorgia Meloni (destra) KEYSTONE

La firma, per ora, resta nel cassetto. In serata Ursula von der Leyen ha informato i leader Ue di una decisione rimasta in bilico fino all'ultimo, accogliendo le richieste di Italia e Francia: il rinvio a gennaio del sigillo – inizialmente previsto per sabato 20 dicembre – sull'accordo Ue-Mercosur.

Già nel pomeriggio Palazzo Chigi aveva congelato l'intesa, suggellando un'inedita convergenza con Emmanuel Macron. Prima, è stata la linea ribadita dal governo, servono «le risposte necessarie agli agricoltori», garanzie di reciprocità e tempo.

Un messaggio giunto mentre dentro le sale del Consiglio europeo la tensione era già alta sul dossier degli asset russi congelati. Fuori, le preoccupazioni condivise anche dagli agricoltori di Belgio, Polonia e Irlanda hanno preso forma nell'odore acre delle proteste.

Mille trattori e ottomila manifestanti a Bruxelles

A Bruxelles sono arrivati in massa: circa 8 mila manifestanti, quasi mille trattori, per contestare anche i tagli alla Pac nel prossimo bilancio Ue. Un assedio che si è scontrato con l'urgenza sostenuta dalla Commissione europea, insieme a Berlino e Madrid, di chiudere – dopo 26 anni di negoziati – una partnership considerata essenziale per diversificare i mercati e rispondere ai dazi di Donald Trump.

Lula parla con Meloni, che chiede pazienza

«La mia sorpresa è stata scoprire che l'Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l'accordo», ha ammesso Luiz Inácio Lula da Silva dall'altra parte dell'Atlantico, parlando anche a nome di Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia.

Tuttavia, un primo tentativo di dialogo è arrivato con un confronto diretto con Meloni: la premier, ha riferito il leader brasiliano, «non è contraria, ma è sotto pressione dal mondo agricolo e mi ha chiesto pazienza: una settimana, dieci giorni, al massimo un mese».

Il tempo necessario – nelle intenzioni italiane – per raffreddare la piazza e tentare di riaprire il testo inserendo clausole più robuste.

Rinvio a gennaio, il male minore

Ma per Bruxelles – sotto la pressione anche di Macron secondo cui «i conti non tornano» – le tutele sono già sul tavolo e hanno appena incassato un primo via libera dall'Europarlamento e dagli stessi governi nazionali.

Una posizione che von der Leyen, affiancata da quattro commissari, ha difeso nel faccia a faccia con la componente più dialogante del settore: gli agricoltori riuniti sotto la sigla del Copa-Cogeca, scesi in piazza a pochi isolati dal quartiere europeo.

L'ipotesi che, come previsto, la presidente della Commissione salga sabato sull'aereo per Foz do Iguacu si è tuttavia via via affievolita, fino a spegnersi. Nella consapevolezza che il rinvio a gennaio rappresenta comunque il male minore: la finestra successiva infatti esiste ed è il passaggio della presidenza di turno del Mercosur dal Brasile al Paraguay, il 20 gennaio, lasciando ancora un mese di margine.

Trattori e manifestanti sulla colonna sonora di Rocky

A certificare che il fronte interno resta esplosivo ci hanno pensato le frange più agguerrite: trattori addobbati con luci natalizie, tricolori soprattutto francesi e belgi, clacson a martellare la colonna sonora di Rocky.

Per tutta la giornata la tensione è rimasta alta, con la polizia costretta a intervenire prima con gli idranti e poi con i lacrimogeni.

A Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo, l'ultima immagine che resta è quella del grande albero di Natale abbattuto e dato alle fiamme.