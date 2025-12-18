  1. Clienti privati
Accordi internazionali Il Mercosur slitta a gennaio, i trattori assediano Bruxelles e Meloni chiede pazienza a Lula

SDA

18.12.2025 - 22:17

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (sinistra) e il primo ministro italiano Giorgia Meloni (destra)
Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (sinistra) e il primo ministro italiano Giorgia Meloni (destra)
KEYSTONE

La firma, per ora, resta nel cassetto. In serata Ursula von der Leyen ha informato i leader Ue di una decisione rimasta in bilico fino all'ultimo, accogliendo le richieste di Italia e Francia: il rinvio a gennaio del sigillo – inizialmente previsto per sabato 20 dicembre – sull'accordo Ue-Mercosur.

Keystone-SDA

18.12.2025, 22:17

Già nel pomeriggio Palazzo Chigi aveva congelato l'intesa, suggellando un'inedita convergenza con Emmanuel Macron. Prima, è stata la linea ribadita dal governo, servono «le risposte necessarie agli agricoltori», garanzie di reciprocità e tempo.

Un messaggio giunto mentre dentro le sale del Consiglio europeo la tensione era già alta sul dossier degli asset russi congelati. Fuori, le preoccupazioni condivise anche dagli agricoltori di Belgio, Polonia e Irlanda hanno preso forma nell'odore acre delle proteste.

Mille trattori e ottomila manifestanti a Bruxelles

A Bruxelles sono arrivati in massa: circa 8 mila manifestanti, quasi mille trattori, per contestare anche i tagli alla Pac nel prossimo bilancio Ue. Un assedio che si è scontrato con l'urgenza sostenuta dalla Commissione europea, insieme a Berlino e Madrid, di chiudere – dopo 26 anni di negoziati – una partnership considerata essenziale per diversificare i mercati e rispondere ai dazi di Donald Trump.

Lula parla con Meloni, che chiede pazienza

«La mia sorpresa è stata scoprire che l'Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l'accordo», ha ammesso Luiz Inácio Lula da Silva dall'altra parte dell'Atlantico, parlando anche a nome di Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia.

Tuttavia, un primo tentativo di dialogo è arrivato con un confronto diretto con Meloni: la premier, ha riferito il leader brasiliano, «non è contraria, ma è sotto pressione dal mondo agricolo e mi ha chiesto pazienza: una settimana, dieci giorni, al massimo un mese».

Il tempo necessario – nelle intenzioni italiane – per raffreddare la piazza e tentare di riaprire il testo inserendo clausole più robuste.

Unione europea. Von der Leyen annuncia il rinvio a gennaio della firma del Mercosur

Unione europeaVon der Leyen annuncia il rinvio a gennaio della firma del Mercosur

Rinvio a gennaio, il male minore

Ma per Bruxelles – sotto la pressione anche di Macron secondo cui «i conti non tornano» – le tutele sono già sul tavolo e hanno appena incassato un primo via libera dall'Europarlamento e dagli stessi governi nazionali.

Una posizione che von der Leyen, affiancata da quattro commissari, ha difeso nel faccia a faccia con la componente più dialogante del settore: gli agricoltori riuniti sotto la sigla del Copa-Cogeca, scesi in piazza a pochi isolati dal quartiere europeo.

L'ipotesi che, come previsto, la presidente della Commissione salga sabato sull'aereo per Foz do Iguacu si è tuttavia via via affievolita, fino a spegnersi. Nella consapevolezza che il rinvio a gennaio rappresenta comunque il male minore: la finestra successiva infatti esiste ed è il passaggio della presidenza di turno del Mercosur dal Brasile al Paraguay, il 20 gennaio, lasciando ancora un mese di margine.

Unione Europea. Trattori in marcia sulle strade di Bruxelles per protestare contro bilancio e Mercosur

Unione EuropeaTrattori in marcia sulle strade di Bruxelles per protestare contro bilancio e Mercosur

Trattori e manifestanti sulla colonna sonora di Rocky

A certificare che il fronte interno resta esplosivo ci hanno pensato le frange più agguerrite: trattori addobbati con luci natalizie, tricolori soprattutto francesi e belgi, clacson a martellare la colonna sonora di Rocky.

Per tutta la giornata la tensione è rimasta alta, con la polizia costretta a intervenire prima con gli idranti e poi con i lacrimogeni.

A Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo, l'ultima immagine che resta è quella del grande albero di Natale abbattuto e dato alle fiamme.

