Il ministro dei Trasporti russo Roman Starovoit è morto suicida con un colpo di pistola. KEYSTONE

Un colpo sparato con la pistola che due anni fa aveva ricevuto in premio per i servizi speciali resi nel garantire la sicurezza dei cittadini. Così si sarebbe suicidato, in un parcheggio isolato all'estrema periferia di Mosca, il ministro dei Trasporti russo Roman Starovoit, di cui solo alcune ore prima era stata annunciata la rimozione da parte del presidente Vladimir Putin.

Keystone-SDA SDA

Nessuna spiegazione è stata data per l'improvviso siluramento. Ma diversi media mettono in relazione la decisione di Putin e il suicidio con un presunto coinvolgimento di Starovoit in un'inchiesta per frode nella regione di Kursk, di cui era stato governatore fino a 14 mesi fa.

Lo scorso aprile era stato arrestato il successore di Starovoit nella carica di governatore, Alexei Smirnov. E il quotidiano del mondo imprenditoriale Kommersant scrive che lo stesso Smirnov e altri indagati avrebbero testimoniato contro Starovoit, il quale avrebbe potuto essere fermato per essere interrogato questa sera stessa.

Gli investigatori ipotizzano la sottrazione di fondi per almeno un miliardo di rubli (circa 11 milioni di euro) nei finanziamenti per i lavori di costruzione di barriere difensive nella regione frontaliera, poi parzialmente invasa dalle truppe ucraine a partire dall'agosto del 2024, tre mesi dopo che Starovoit aveva lasciato il suo incarico di governatore per assumere quello di ministro dei Trasporti.

Una vicenda avvolta nel mistero

L'intera vicenda rimane tuttavia avvolta nel mistero. Il Comitato investigativo ha detto che il corpo senza vita di Starovoit, che aveva 53 anni, è stato trovato nel pomeriggio con una ferita d'arma da fuoco nella sua auto nella cittadina di Odintsovo, ad ovest di Mosca, e che «la versione più accreditata è il suicidio».

Il capo della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, citato dal canale Rtvi, ha affermato invece che il fatto risale a «tempo fa». Mentre la testata Rbc cita una fonte di polizia secondo la quale il corpo senza vita del ministro sarebbe stato trovato sabato. E intanto diversi media affermano che in realtà il suicidio sarebbe avvenuto fuori dal veicolo, a distanza di pochi metri.

Al posto di Starovoit è stato nominato quale ministro ad interim il suo vice Andrei Nikitin, che è stato ricevuto da Putin. Ma a rendere la situazione ancora più drammatica è stata una notizia diffusa da alcuni dei più seguiti canali Telegram, quali Baza, Maah e Shot, secondo i quali dopo la notizia della rimozione, un funzionario del ministero, di 42 anni, sarebbe morto improvvisamente durante una riunione per un malore.

L'avanzata delle truppe russe si estenda a Occidente

In Ucraina, intanto, l'avanzata delle truppe russe dal Donbass si estende verso occidente, secondo il ministero della Difesa di Mosca, che ha rivendicato la conquista del primo villaggio nella regione di Dnipropetrovsk, quello di Dachnoye.

Dnipropetrovsk si trova ad ovest della regione di Donetsk e non fa parte delle quattro (Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson e la stessa Donetsk) di cui Mosca ha detto di volere prendere il totale controllo come condizione per arrivare alla pace.

Da parte loro, le forze armate ucraine hanno dichiarato di aver colpito con droni un impianto chimico a Krasnozavodsk, nella regione di Mosca che produce esplosivi, munizioni e testate termobariche per i droni d'attacco Shahed.

Alcuni canali Telegram militari russi pubblicano video riferiti a un attacco nella zona in cui affermano essere situato appunto un impianto chimico, ma senza precisare se sia stato colpito.

Nell'ultima settimana caduti oltre mille missili e droni russi

Mentre parti di un drone ucraino intercettato dalle difese aeree sono cadute sugli impianti di una raffineria nel sud della Russia, nel territorio di Krasnodar. A riferirlo sono stati i servizi d'emergenza locali, aggiungendo che non si registrano danni o vittime.

Le autorità locali hanno invece dichiarato che gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni del Paese hanno causato almeno 12 morti e 80 feriti nella notte tra domenica e lunedì, secondo i media ucraini.

In particolare, si registrano vittime nella regione di Sumy, nel Kherson ed ad Odessa mentre Kiev denuncia che solo nell'ultima settimana sono caduti in Ucraina oltre mille missili e droni russi.