Il leader nazionalista Janez Janša. Keystone

Il parlamento sloveno ha eletto premier oggi il leader nazionalista Janez Janša, che torna così al potere grazie ad un accordo di coalizione di minoranza: 51 membri del parlamento hanno votato per Janša, ammiratore del presidente Usa Donald Trump, 36 si sono opposti.

Keystone-SDA SDA

Il ritorno al potere dell'ex premier nazionalista Janez Jansa potrebbe allontanare la Slovenia da Bruxelles. Jansa è stato primo ministro per tre mandati e ha avuto frequenti scontri con l'Unione Europea durante il suo ultimo periodo al potere, terminato nel 2022.

Nei giorni scorsi ha però raggiunto un accordo di coalizione per formare un nuovo governo dopo che il premier liberale uscente, Robert Golob, non è riuscito a comporre un esecutivo seguito alle elezioni parlamentari di marzo.

Golob, salito al potere nel 2022 sull'onda delle proteste contro la repressione delle libertà civili da parte di Jansa, aveva annunciato il mese scorso di non essere in grado di formare un governo.

Jansa ha a quel punto quindi avviato rapidamente i colloqui per la formazione di una coalizione, conclusi lo scorso lunedì con un accordo tra il suo Partito Democratico Sloveno (Sds) e due partiti di centro-destra: il partito cristiano-democratico Nova Slovenija e i Democratici del suo ex stretto alleato Anze Logar.

Insieme, i due partiti detengono 43 seggi in parlamento. Jansa si è assicurato la maggioranza grazie ai voti di cinque parlamentari del partito anti-establishment e filo-russo Resnica, creato nel 2021 dagli oppositori alle misure statali volte a contenere la pandemia di Covid-19.

Il programma di coalizione prevede la riduzione delle tasse e la creazione di uno Stato più efficiente attraverso il decentramento e la riduzione della burocrazia.