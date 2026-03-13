  1. Clienti privati
Ecco perché Il Nepal autorizza la vendita di bombole del gas piene a metà

SDA

13.3.2026 - 09:35

Bombole del gas riempite a metà in Nepal per contrastare gli acquisti dettati dal panico a causa della guerra in Medio Oriente. (foto d'archivio)
Bombole del gas riempite a metà in Nepal per contrastare gli acquisti dettati dal panico a causa della guerra in Medio Oriente. (foto d'archivio)
Keystone

Le autorità del Nepal annunciano che nel Paese si inizieranno a vendere bombole di gas da cucina riempite a metà per «contrastare l'accaparramento e gli acquisti dettati dal panico».

Keystone-SDA

13.03.2026, 09:35

13.03.2026, 09:39

La decisione avviene in un momento in cui la guerra in Medio Oriente sta ostacolando le forniture di idrocarburi.

Il Paese himalaiano afferma di avere ancora sufficienti scorte di gas, ma di aver ridotto il volume delle bombole per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.

«È stata presa la decisione di iniziare a vendere bombole riempite solo a metà», ha dichiarato all'Afp Manoj Kumar Thakur, portavoce della Nepal Oil Corporation, compagnia petrolifera statale.

«Le nostre scorte rimangono intatte, ma la guerra in Medio Oriente e le notizie di carenze hanno spinto i consumatori più attenti al risparmio ad acquistare più del necessario», ha detto il funzionario sostenendo che «questo ha fatto sì che le persone che possiedono una sola bombola di gas in casa non potessero acquistarne una» e che con le bombole riempite a metà invece le forniture «raggiungeranno più famiglie».

