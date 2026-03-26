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Ecco il video Il numero 1 bielorusso Lukashenko regala un fucile a Kim Jong Un: «Nel caso ti dovesse servire»

bfi

26.3.2026

La foto di rito fra il presidente russo Alexander Lukashenko e il leader sudcoreano Kim Jong Un, durante il loro incontro a Pyongyang.
La foto di rito fra il presidente russo Alexander Lukashenko e il leader sudcoreano Kim Jong Un, durante il loro incontro a Pyongyang.
KEYSTONE

Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha compiuto la sua prima visita in assoluto in Corea del Nord e ha incontrato il presidente Kim Jong Un. Lukashenko ha donato al presidente coreano un fucile.

Igor Sertori

26.03.2026, 18:42

26.03.2026, 18:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha regalato a Kim Jong un un fucile automatico durante la sua prima visita a Pyongyang.
  • «Nel caso in cui dovessero presentarsi dei nemici», ha scherzato il leader di Minsk.
  • Il nordcoreano a sua volta ha omaggiato l'ospite con un grande vaso a mosaico con il ritratto del leader bielorusso.
  • Bielorussia e Corea del Nord si sono alleate con il presidente cinese Xi Jinping e con il russo Vladimir Putin per creare un «mondo multipolare» e sfidare l'egemonia occidentale.
  • I due hanno concordato  inoltre di ampliare la cooperazione in settori che vanno dall'agricoltura all'informazione.
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Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha regalato a Kim Jong Un un fucile automatico durante la sua prima visita a Pyongyang, scherzando sul fatto che il leader nordcoreano potrebbe averne bisogno «nel caso in cui dovessero presentarsi dei nemici», secondo quanto riportato giovedì dai media statali e ripreso anche da «France24».

Entrambe le nazioni hanno sostenuto la Russia nella sua guerra in Ucraina: Pyongyang ha inviato truppe di terra e armi, mentre Minsk ha fatto da base di lancio per l’invasione del 2022.

I due leader hanno firmato giovedì un trattato di «amicizia e cooperazione» dopo che Kim ha riservato un'accoglienza sontuosa a Lukashenko, dichiarando che i due paesi stavano ora «entrando in una nuova fase».

Lo scambio di battute

Un filmato diffuso dai media statali bielorussi ha mostrato il numero uno bielorusso mentre regalava alla sua controparte nordcoreana quello che sembrava essere un fucile automatico, spingendo Kim a rispondere con un finto gesto di ricarica e a dire «grazie».

«Esatto», ha detto Lukashenko, aggiungendo: «Nel caso in cui dovessero spuntare dei nemici», suscitando la risata di Kim.

Il video mostro inoltre Kim regalare a Lukashenko un grande vaso a mosaico con il ritratto del leader bielorusso.

Trattato d'amicizia e collaborazione rinforzata

Bielorussia e Corea del Nord si sono alleate con il presidente cinese Xi Jinping e con il russo Vladimir Putin per creare un «mondo multipolare» e sfidare l'egemonia occidentale.

Il leader di Minsk ha affermato che le principali potenze mondiali «ignorano e violano le norme del diritto internazionale». Il dittatore di Pyongyang, dal canto suo, ha detto che la Corea del Nord si oppone alle «pressioni illegittime esercitate dall'Occidente sulla Bielorussia».

Oltre al trattato di amicizia e cooperazione, le due parti hanno concordato di ampliare la cooperazione in settori che vanno dall'agricoltura all'informazione, secondo quanto riportato dai media statali bielorussi.

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