  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Il NYT fa causa al Pentagono e Hegseth per la stretta alla stampa

SDA

4.12.2025 - 12:10

Le nuove norme sulla stampa al Pentagono non vanno giù al New York Times.
Le nuove norme sulla stampa al Pentagono non vanno giù al New York Times.
Keystone

Il New York Times ha intentato causa al Dipartimento della Difesa per le nuove restrizioni imposte dal Pentagono all'accesso della stampa. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA

04.12.2025, 12:10

04.12.2025, 12:11

La causa, che sarà presentata presso la corte federale di Washington, DC, nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell.

La causa mira all'abrograzione di una nuova politica, istituita in ottobre, che ha spinto i giornalisti del Pentagono a consegnare i loro tesserini stampa anziché sottoscrivere le restrizioni.

«Questa politica è un tentativo di esercitare un controllo sulla segnalazione di ciò che non piace al governo, violando il diritto della stampa libera di cercare informazioni, garantito dal Primo e Quinto Emendamento, tutelati dalla Costituzione», ha affermato il portavoce del Times Charlie Stadtlander.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Il padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche
Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale

Altre notizie

Acqua. Sale la tensione tra Etiopia ed Egitto per la diga sul Nilo

AcquaSale la tensione tra Etiopia ed Egitto per la diga sul Nilo

Russia. Putin: «Molto utile l'incontro con Witkoff e Kushner»

RussiaPutin: «Molto utile l'incontro con Witkoff e Kushner»

USA - Venezuela. Maduro: «Con Trump una telefonata rispettosa e cordiale»

USA - VenezuelaMaduro: «Con Trump una telefonata rispettosa e cordiale»