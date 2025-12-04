Le nuove norme sulla stampa al Pentagono non vanno giù al New York Times. Keystone

Il New York Times ha intentato causa al Dipartimento della Difesa per le nuove restrizioni imposte dal Pentagono all'accesso della stampa. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

La causa, che sarà presentata presso la corte federale di Washington, DC, nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell.

La causa mira all'abrograzione di una nuova politica, istituita in ottobre, che ha spinto i giornalisti del Pentagono a consegnare i loro tesserini stampa anziché sottoscrivere le restrizioni.

«Questa politica è un tentativo di esercitare un controllo sulla segnalazione di ciò che non piace al governo, violando il diritto della stampa libera di cercare informazioni, garantito dal Primo e Quinto Emendamento, tutelati dalla Costituzione», ha affermato il portavoce del Times Charlie Stadtlander.