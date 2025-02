Uno straziante elogio funebre si è tenuto oggi in Israele. Keystone

Yarden Bibas, l'ostaggio israeliano tornato vivo dalla prigionia a Gaza, in uno straziante elogio funebre al funerale della moglie Shiri e dei due figli Ariel e Kfir, ha chiesto «scusa» per non essere «riuscito a proteggere tutti voi».

Come molti partecipanti alla cerimonia, anche Yarden indossava una kippah arancione, il colore simbolo che ricorda i capelli dei due fratellini uccisi durante la prigionia nelle mani di Hamas.

Il presidente israeliano Isaac Herzog piange dal canto suo in un lungo post su X l'uccisione di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir nel giorno del suo funerale. «Un intero Paese e un intero popolo sono in lutto» e «tutti noi, un intero popolo dal cuore spezzato, li accompagniamo verso il riposo eterno», scrive.

«Non è così che abbiamo pregato perché tornassero da noi – dice – Con gli occhi della nostra mente li vedevamo tornare, splendenti con le loro teste dorate, con lo sguardo vivace e giocoso che brillava nei loro occhietti. Se c'è ancora misericordia nel mondo, i bei volti di Shiri, Ariel e Kfir saranno un grido straziante, che riecheggerà in tutti gli angoli del mondo», dice Herzog, come riportano i media israeliani.