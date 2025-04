Bergoglio è stato un Papa 'pop' anche nei gusti alimentari. Niente piatti troppo raffinati sulla tavola dell'argentino che ha fatto conoscere all'Italia il mate, una specie di tè, ma che poi si è innamorato della pizza.

In questa foto scattata il 3 marzo 2013, il cardinale argentino Jorge Bergoglio beve il «mate», una bevanda tradizionale locale, a Buenos Aires, in Argentina. Bergoglio è stato scelto come Papa il 13 marzo 2013, il primo Papa delle Americhe e il primo extraeuropeo in oltre un millennio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Lui stesso raccontò quanto gli era piaciuto «Il pranzo di Babette», il film dove una donna mostra il suo amore per gli altri spendendo i suoi soldi in un pranzo da infinite portate.

La tavola è stata una delle grandi passioni di Francesco (ma d'altronde ricordava in una udienza generale nel gennaio 2024 anche «il Messia lo vediamo spesso a tavola...»).

Ma a più riprese in questi anni ha dovuto anche sopportare rigide diete, pesce bollito e riso, perché a Roma, con la cucina italiana e le mancate passeggiate per le vie di Buenos Aires, i chili in più sono comparsi presto e, come per tutti, non erano un buon segnale per la salute.

Cosa le manca? «Uscire per andare in pizzeria»

Francesco, come per tante altre cose, alla fine se ne infischiava. Appassionato di street food e cibo semplice e popolare, è stato il primo fan della pizza italiana.

Quando confidava che cosa gli mancasse nella sua nuova vita di Papa, ha risposto: «Uscire per andare in pizzeria».

E quando in uno degli ultimi viaggi apostolici, quello in Lussemburgo a settembre 2024, fece un blitz per andare a prendere un caffè espresso al bar, con i giornalisti commentò: «E' stata una ragazzata, la prossima volta sarà in pizzeria».

Goloso anche di dolci?

E alcuni giornalisti ancora lo ricordano nell'atrio dell'Aula Paolo VI quando, per ringraziare i volontari che avevano organizzato la Giornata Mondiale dei Bambini, si sedette con loro a tavola a mangiare la pizza preparata per lui da un maestro chef napoletano.

Dei dolci amava la cioccolata, per questo a Pasqua arrivavano per lui gigantesche uova da tutta Italia. La passione anche per le crostate, i maritozzi con la panna e i gelati.

Si dice poi che in tasca avesse sempre delle caramelle, quelle stesse che abbiamo visto regalare ai bambini nel corso degli eventi e delle udienze.

La cucina argentina rimaneva molto amata

Non mancavano i sapori della sua tavola argentina, a partire dalla bevanda nazionale, il mate, che gli veniva offerto in ogni incontro e lui dalla cannuccia lo beveva volentieri.

E poi le empanadas, i piccoli calzoni pieni di carne e altri ingredienti. A prepararli per lui sono state anche le ragazze trans latinoamericane che ogni mercoledì mattina prendevano il bus da Torvaianica a Roma, accompagnate dal parroco don Andrea, per assistere all'udienza generale. Bergoglio le ha sempre accolte con dignità, le ha seguite con la sua 'carezza'.

E il loro grazie era quel vassoio incartato alla meglio pieno di quei piccoli pasticci cucinati in forno che riportavano Francesco alla tavola della sua infanzia.